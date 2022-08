Conflicto gremial: ATE no cede y salió a responderle al Gobierno

En medio del conflicto salarial entre el Gobierno y los gremios estatales, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Roberto Macho, apuntó contra el Ejecutivo al sostener que "están diciendo que no queremos dialogar mientras que ni siquiera tenemos una comunicación formal". Además, apuntó contra el ministro Víctor Ibañez, luego de que éste señalara en conferencia de prensa que "el problema lo tienen los gremios, no el Gobierno".

Concretamente, Ibañez brindó una conferencia de prensa en el marco de la masiva marcha convocada por el gremio docente. Allí, cargó contra ATE al asegurar que "no quieren dialogar". "¿Va a venir el SUTE a la paritaria después de cuatro propuestas que decidió no bajar a los docentes? ¿Va a venir ATE y va a bajar la propuesta a sus afiliados? El problema lo tienen los gremios, no el Gobierno. La paritaria está abierta, vayan ahora al Centro de Congresos y lo verán. Fueron ellos los que rechazaron las ofertas y se levantaron de la mesa paritaria", fueron las palabras del ministro de Gobierno y Justicia.

El ministro de Gobierno y Justicia, Víctor Ibañez, sigue en conflicto con los gremios estatales. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ.

También subrayó que "tenemos un ejemplo muy claro de lo que es el diálogo y la paritaria. El gremio de Ampros recibió la propuesta y la bajó a los médicos". Y agregó que "se votó democráticamente y se aprobó la propuesta del 44% de aumento por encima de la inflación acumulada que arrojaban los índices (..). La situación inflacionaria, el déficit fiscal y la emisión monetaria, que son la base de todo esto, son reclamos que corresponde formulárselos al Gobierno nacional y no al de la provincia".

En ese sentido, Macho respondió a lo expresado por la autoridades provinciales. "Frente a las declaraciones del ministro Víctor Ibañez de que ATE y el Frente Estatal no quieren sentarse a paritar, desmiento totalmente. Las medidas de acción directa que estamos llevando adelante son fruto de la falta de diálogo. Estamos dispuestos a dialogar en los ámbitos formales lo que es salarios y pases a planta".

"Entendiendo que la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) dio los índices de inflación en Mendoza (7%), urge a todos los sectores sentarse a negociar. No hemos recibido alguna comunicación de horario, fecha y lugar de paritarias para poder destrabar la situación. Por eso desmiento al Gobierno", comentó Macho.

"Están diciendo que no queremos dialogar mientras que ni siquiera tenemos una comunicación formal para plantear esto. Es más, se está profundizando el conflicto por parte del Gobierno diciendo una cosa y después haciendo absolutamente nada, es decir, no llamar a paritarias", concluyó.

Clima de tensión

ATE lleva 64 días de paro y, tras la falta de acuerdo en en las paritarias, el gobernador Rodolfo Suarez aplicó el aumento por Decreto a los empleados de Salud y la Administración Central que están representados por Macho. El incremento es el mismo que se había propuesto en las negociaciones, que incluye una cláusula de revisión según la situación económica.

El esquema de aumento pautado es el siguiente para los trabajadores de la Salud no profesionales: 12% en el mes de agosto 2022; 6% en el mes de septiembre de 2022; 6% en el mes de octubre de 2022; 6% en el mes de noviembre de 2022. "Los porcentajes son no acumulables y aplicables sobre la base fija del mes de diciembre de 2021, e incluyen los incrementos homologados por Decreto Nº 396/22 ratificado por Ley Nº 9400 y el otorgado por Decreto Nº 1225/22", explican. Y se agrega un incremento sobre el ítem Paritaria 2022 para las personas del régimen 15.

Para las personas de Administración Central es similar: 12% en el mes de agosto 2022; 6% en el mes de septiembre de 2022; 6% en el mes de octubre de 2022; 6% en el mes de noviembre de 2022 y también un incremento en el ítem paritaria.