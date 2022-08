Para el Gobierno, la marcha del SUTE "no fue una manifestación de docentes"

Tras la importante marcha convocada por gremios estatales que se realizó hoy en el marco de la tercera jornada de paro docente, desde el Gobierno de Mendoza expresaron que el reclamo tuvo una intencionalidad política y afirmaron que “no es una manifestación de docentes”.

Instantes después de la concentración encabezada por el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor Ibáñez, resaltó que la marcha que recorrió esta mañana el centro mendocino “no es una manifestación de docentes”.

Al mismo tiempo, hizo hincapié en que hubo un alto presentismo en las escuelas y agradeció "a los docentes que fueron a dictar clases y padres que llevaron sus hijos a los colegios". "El presentismo de los docentes se ha mantenido e incluso se ha incrementado un poco según el relevamiento de los sistemas de la Dirección General de Escuelas", destacó.

"Esta manifestación no es docente, es de un gremio y movimientos sociales. La presencia de innumerables movimientos sociales como el Movimiento Evita, el Polo Obrero, la Corriente Clasista y Combativa y una gran movilización de automóviles tienen como base un reclamo que le corresponde al Gobierno nacional", expresó el funcionario.

En este sentido, remarcó que la situación inflacionaria, el déficit fiscal, la emisión monetaria que son la base de este reclamo corresponde formulárselo al Gobierno nacional y no al Gobierno de la provincia. "Tenemos un ejemplo muy claro de lo que es el diálogo y la paritaria, Ampros recibió la propuesta, se bajó a los médicos, se votó democráticamente y se aprobó con un 44% de aumento por encima de la inflación acumulada a agosto", subrayó.

"Evidentemente hay una intencionalidad política, el movimiento y la manifestación de hoy es clarísimo en este sentido. Nos parece que es evidentemente un mandato político de un gremio o de unos dirigentes sindicales que están jugando un papel muy distinto al de defender a la gente que forma parte de sus gremios", sostuvo Ibáñez.

Ante la exigencia por parte del SUTE de la reapertura de las discusiones paritarias, el ministro indicó que "no es que el Gobierno no quiera dialogar, es que es evidente que ellos no quieren dialogar y que esto tiene una intencionalidad política muy fuerte". Explicó que en el decreto del gobernador Rodolfo Suarez que otorgó la suba salarial para los docentes y celadores está prevista la convocatoria a la paritaria.

Al respecto, expresó: "¿Va a venir el SUTE a la paritaria, después de cuatro propuestas que decidió no bajar a los docentes? El problema entonces lo tienen los gremios, no lo tiene el Gobierno, de hecho están sucediendo en este momento paritarias. El Gobierno tiene la voluntad de apertura".