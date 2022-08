Patricia Bullrich explotó contra Elisa Carrió y vuelve a acercarse a Javier Mieli

Furibundo hilo en Twitter de Patricia Bullrich contra Elisa Carrió que hace temblar la unidad de Juntos por el Cambio. La titular del PRO salió en defensa de "halcones" y "palomas" de la coalición opositora luego de las fuertes críticas que la fundadora de la Coalición Cívica lanzó contra sus socios de espacio político.

"Se tiene que terminar la impunidad de la palabra. Degradar a Gerardo Morales, presidente de la UCR y gobernador de Jujuy, a Cristian Ritondo, presidente del Bloque PRO de la Cámara de Diputados, a Emilio Monzó, diputado nacional por Juntos por el Cambio......a Rogelio Frigerio, diputado nacional por el PRO y candidato de JxC en Entre Ríos, a Gerardo Milman, vicepresidente del Bloque PRO en la Cámara de Diputados, y a Facundo Manes, diputado nacional por la UCR, para defender posiciones de poder de su fuerza, no es aceptable", advirtió Bullrich anoche en su red social.

Como presidenta del PRO no puedo ver con buenos ojos el espectáculo degradante de Elisa Carrió, al golpear a dirigentes de Juntos por el Cambio objetando sus conductas éticas. Y esto sin mirar la propia y la de sus aliados. Basta, Carrió. uD83EuDDF5 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 10, 2022

Es que Carrió había disparado fuego amigo sobre la dirigencia de JxC durante una entrevista en el programa de Joaquín Morales Solá donde señaló que “la gente no quiere a los decentes”. Y en referencia a Emilio Monzó denunció que posee propiedades en el exterior que no puede explicar con sus ingresos como ex diputado nacional. También apuntó contra Rogelio Frigerio al advertir que hay un riesgo de que la gente lo vote pensando que cambia, y que sólo halle una diferencia superficial que en el fondo sostiene los mismos intereses.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, no sólo enfrentó a Carrió sino que insistió en que sería "interesante" que, de cara a las elecciones del año próximo, la coalición de Juntos por el Cambio explore lo posibilidad de estrechar alianzas a "nivel subnacional" con el espacio libertario referenciado con Javier Milei y José Luis Espert. Así lo expresó en el marco de una conferencia de prensa que ofreció en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, en una actividad que compartió con el intendente Héctor Gay, su par de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel y el diputado nacional Gerardo Milman.

Al ser consultada sobre conversaciones que JxC podría mantener con los denominados espacios libertarios, Bullrich indicó que, a "nivel nacional", la principal coalición opositora "tendrá sus propios candidatos" en las elecciones de 2023, pero no descartó la conformación de alianzas "a nivel local". En tanto, sobre la construcción política a nivel nacional, la exministra de la gestión macrista aseguró que la coalición señaló hoy en Bahía Blanca, en el sur bonaerense, que "queremos poner primero las ideas, la concepción y más adelante las candidaturas" de cara a las elecciones del año próximo.

"Estamos en un momento muy difícil del país. Estamos priorizando la construcción de la concepción, de ideas, del programa de los distritos. La fortaleza que tiene que tener el PRO y Juntos por el Cambio (JxC) para esta próxima elección", sostuvo la exministra de Defensa del Gobierno de Cambiemos. Bullrich formuló estos conceptos durante una conferencia de prensa acompaña

Bullrich recordó que en la última elección en la provincia de Buenos Aires JxC "ganó por un punto y medio, entonces la división no nos conviene".

"En definitiva son decisiones que tomarán los distritos y en muchos lugares están trabajando juntos y en otros no, pero cuando uno lo piensa en términos subnacionales podría ser un encuentro interesante", puntualizó. En el marco de su visita a la Sexta Sección Electoral, la dirigente visitó la ciudad de Tres Arroyos, donde recorrió el parque industrial y las calle céntricas, para luego reunirse con dirigentes locales. Luego viajó a Bahía Blanca donde mantuvo una reunión de trabajo con el intendente Héctor Gay, recorrió el centro de la ciudad, se contactó con vecinos y vecinas para luego encabezar un encuentro con intendentes y legisladores de Juntos de la Sexta Sección Electoral.