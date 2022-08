La candidatura que podría impulsar Sergio Massa en Mendoza dentro del Frente de Todos

Estas horas son frenéticas. La designación de Sergio Massa como súper ministro nacional está generando reacomodamientos en el Frente de Todos y Mendoza no es la excepción. Mientras se suceden reuniones y llamados, el Frente Renovador -la versión local del partido de Massa en la provincia- se prepara para pisar fuerte. Entre los peronistas de distintos espacios esperan que desde Buenos Aires se impulse la candidatura de Gabriela Lizana -quien hace dos meses reorganizó el partido- como diputada nacional para 2023. Estarían dispuestos a aceptar, pero con condiciones.

Que Lizana quiere ser candidata a diputada nacional para el año que viene no es un dato nuevo. Se viene hablando desde que la dirigente, quien además es directora Bice Fideicomisos SA, inscribió en la justicia el partido para jugar adentro del Frente de Todos como “Fuerza Renovadora”. Aglutinó a peronistas no kirchneristas, algunos exiliados del PJ como el ex intendente de Las Heras, Rubén Miranda o de la UCR como el ex legislador Alexandre Maza. Y avisó, como sucede en todas las provincias, que Massa estaba armando su estructura propia para disputar en las primarias locales espacios, pero, además, pensando en su candidatura a presidente en 2023.

Los últimos días apuraron todo. El partido dentro del Frente que venía asomándose de a poco, se juntó el viernes con dirigentes de todos los distritos e incluso, contó con una visita especial: la del intendente de Lavalle Roberto Righi ,quien es del PJ pero es un aliado de Lizana.

“Esperamos que en breve Massa nos pida que Lizana esté incluida en un lugar entrable dentro del listado de candidatos a diputado nacional”, aseguraron desde el PJ . Para un sector de la fuerza más cercana al kirchnerismo no le parece “un pedido descabellado” aunque estarían dispuesto a negociar.

Con el paragüas abierto con mucha anticipación pero siendo previsores porque puede el empoderamiento de Massa a nivel nacional puede ser una realidad que está a la vuelta de la esquina ya planean las condiciones. En el peronismo varios dirigentes estarían dispuestos a aceptar la petición massista de que Lizana esté en el listado pero sólo eso: es decir frenarían la posibilidad de que otro dirigente del partido massista esté en lugar entrable por ejemplo para Legislatura, porque no tienen territorio, es decir ningún jefe comunal que sea parte del partido, pese a los buenos vínculos que hay con Righi o con el intendente de Maipú Matías Stevanato.

Las demostraciones de fuerza en esa línea, parecen ser lo que se viene. El viernes por ejemplo, la intendenta santarrosina Flor Destéfanis, quien es la candidata del kirchnerismo para presidir el PJ desde noviembre, estuvo en un masivo acto en Rivadavia. Se trató de un capítulo más de sus charlas sobre “peronismo futuro” que está encabezando en sus recorridos por la provincia pero tuvo un condimiento especial.

Rivadavia es tierra de Lizana, y ahora el PJ empieza a mirar ese departamento con otros ojos. Un territorio complicado para el partido , por cierto, porque el intendente de Rivadavia, el radical Miguel Ronco que ya piensa en su sucesión porque no se puede reelegir el año próximo, tiene un contrincante de peso: el ex jefe comunal Ricardo Mansur quien ahora es concejal y fundó el partido departamental Sembrar para disputar el año que viene posiblemente como candidato a intendente.

¿Con qué se ilusiona el PJ? Con que en esa disputa entre radicales y su ex socio político, el peronismo termine ganando. Pero claro, con una interna propia entre dirigentes que reporten a Lizana y otros espacios del PJ.

Para 2023, faltan muchos meses pero con la irrupción de Massa como funcionario poderoso los reacomodamientos se acelararon.