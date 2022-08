El abogado e íntimo amigo de Cristina Fernández de Kirchner cruzó al fiscal Diego Luciani

Gregorio Dalbón, abogado kirchnerista que supo representar legalmente a Cristina Fernández de Kirchner en múltiples ocasiones, se refirió este lunes al alegato del fiscal Diego Luciani en el juicio por la Causa Vialidad. "Nunca vi a un fiscal gritarle a una computadora. Me pareció una actuación mediocre", sostuvo el letrado.

En su intervención inicial, Luciani manifestó que "el Ministerio Público Fiscal tiene por acreditado que existió entre 2003 y 2015 una asociación ilícita que tuvo por finalidad sustraer y apoderarse de fondos públicos a través de un plan criminal que derivó en una defraudación al Estado Nacional a través de la obra pública vial adjudicada a la provincia de Santa Cruz. Al asumir Néstor Kirchner la presidencia y luego su esposa (Cristina Kirchner) instalaron una de las matrices de corrupción más extraordinarias. Lo extraordinario radica en la perpetuación en el tiempo”.

En ese sentido, Dalbón lanzó en diálogo con Radio 10 que "Luciani está para tirar títulos. Quieren soslayar a Cristina y nunca lo pudieron hacer. Fue juzgada por esta causa en Santa Cruz, fue sobreseída y está firme”

En tanto, dijo que “Cristina no es amiga de Lázaro Báez. Nunca lo fue. No van a poder parar un pueblo que va a salir por el amor a Cristina”.

“Si tienen que hablar por nueve días es porque no tiene ni una prueba. Luciani se cree que está en una película. Cristina no tiene ni una sola prueba en su contra”, lanzó.

Previamente, Dalbón ya había cargado contra la Fiscalía a través de su cuenta de Twitter. "El alegato del Fiscal es una vergüenza, está llenando el tiempo. Al momento no mencionó ni una prueba de cargo contra @CFKArgentina ni UNA. Y, es entendible, no hay. No puede condenar a una persona por haber sido Presidenta de la Nación. Ya probaron en Brasil con Lula", señaló.