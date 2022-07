Radicales y lilitos recorren la provincia de Buenos Aires de cara a 2023

Maximiliano Abad, titular del radicalismo de la provincia de Buenos Aires, junto a la diputada provincial Maricel Etchecoin Moro, una de las principales referentes de la Coalición Cívica en territorio bonaerense, dieron el puntapié inicial en el municipio de Brandsen a una serie de caminatas que los llevará por toda la provincia “para escuchar las necesidades de la gente”.

Con críticas al gobierno nacional y al bonaerense, los referentes del radicalismo y de la Coalición Cívica sostuvieron de forma categórica que no es tiempo de hablar de candidaturas. Además, afirmaron que la diversidad de ideas de Juntos mantiene la unidad en la coalición opositora. La caminata la hicieron acompañados por el Intendente de Brandsen, Daniel Cappelletti.

Abad y Etchecoin Moro afirmaron a MDZ que la actividad de un legislador va más allá de la tarea legislativa. "Los legisladores tenemos nuestro rol de estar en los territorios, conocer las realidades. Ayudar y ser puentes entre los municipios y los gobiernos para llevar adelante gestiones que impactan directamente en los vecinos. Hoy estamos recorriendo el territorio en el marco de la agenda que construimos en Juntos que se tiene que traducir en este tipo de encuentros, visitas y conversaciones”, explicaron.

En cuanto a las críticas al gobierno, el presidente del radicalismo bonaerense, habló del problema que genera en la población las internas en la coalición gobernante: “Conversamos acerca de una realidad que nos duele, la de un gobierno que lleva más de tres años sin gobernar y que genera permanentemente incertidumbre frente a una sociedad que está con los brazos caídos”

"Es nuestra responsabilidad construir expectativas y esperanzas que una Argentina y una provincia mejor son posibles. Mientras algunos funcionarios nacionales hablan de colisionar derechos entre viajar y trabajar, nosotros queremos construir derechos que son los derechos de los ciudadanos, para poder tener una Argentina más libre, más justa y más solidaria y sobre eso estamos trabajando", explicaron.

Sobre las candidaturas para el próximo año, ambos referentes bajaron el tono afirmando que ahora no es momento de hablar de candidaturas. "Nosotros no estamos preocupados por las candidaturas, estamos preocupados por la situación que se está viviendo. No podemos estar hablando de candidaturas cuando tenemos un gobierno que no gestiona, que no resuelve los problemas, que se profundiza la pobreza, la indigencia, la desocupación, la falta de trabajo, la pérdida de calidad educativa”, sentenció Maximiliano Abad.

Por su parte, Maricel Etchecoin Moro, referente de Lilita Carrió en la Cámara Baja bonaerense, dijo: “Nosotros estamos preocupados por fortalecer Juntos”. "La Coalición Cívica va a tener una posición llegado el momento electoral sobre cuáles son las opciones presidenciales, no ahora. Quizás en su momento podría estar Lilita, no lo sé, pero hoy no estamos evaluando eso", agregó.

En tanto Maximiliano Abad, dijo que están poniendo en valor al radicalismo, dándole musculatura mirando al futuro, y dejó en claro la unidad Juntos por el Cambio: “Ninguna fuerza política en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires tiene la capacidad de sintetizar las profundas demandas de la sociedad y el próximo gobierno va a necesitar una mayoría social y una mayoría legislativa que acompañen las transformaciones que hay que hacer, y una vez estabilizado el país con un plan económico, esa fortaleza social legislativa sea la que sostenga un gobierno que necesita hacer transformaciones serias en la etapa que viene”.