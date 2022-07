El “dato desapercibido” que estigmatiza al sector turístico tras los dichos de Batakis

Tras las declaraciones de Silvina Batakis que apuntan contra las agencias de turismo y sumado a las nuevas restricciones del Banco Central de la República Argentina, que prohíbe el financiamiento con tarjeta de créditos en tiendas de “free shop”, desde este sector han demostrado su enojo ante las medidas respaldadas por el Ministerio de Economía.

Por esta razón, MDZ Radio entrevistó a Lucila Roth, representante de Agentes de Viajes Autoconvocados. La agente de viaje cargó contra la ministra de Economía Batakis al no contemplar “un aspecto desapercibido” por el Gobierno que estigmatiza al rubro del turismo y aseguró que “el cese crediticio es una medida irrisoria”.

Lucila Roth apuntó contra el Gobierno al no contemplar "una variable", que según la representante de las agencias "estigmatiza" al sector que “genera empleos a pesar de los dichos de Batakis”. “Ellos hablan de que el turismo hace fugar los dólares al exterior, pero lo dicen sin tener en cuenta, que todas las compras con tarjetas de créditos fuera del país, se encuentran en la cuenta fiscal de turismo. Es decir, que cualquier servicio o producto, como por ejemplo pagar un servicio on demand o internet, que se pagan con ese medio, también queda incluida en esta caja y eso explica que nuestro sector no es el único culpable de la fuga de divisas”, declaró la entrevistada en MDZ Radio.

Además, agregó: “Encima la última medida es irrisoria, ya que en los free shop no habían cuotas sin interés. La persona que podía optar por comprar en cuotas tenía que poseer una cierta tarjeta de un banco puntual. Si uno piensa que una compra de un paquete, puede beneficiar a las cuentas del Banco Central es absolutamente insignificante”.

Haciendo referencia a lo anterior, la representante de Agentes de Viajes Autoconvocados refrendó los datos que posee el Gobierno para haber tomado otra medida que restringen las compras en el exterior. “Ahora si hablamos en números, solo el 25% de esos dólares se van en el rubro viaje de la cuenta turismo y no el 75% dicen, que son los gastos con las tarjetas crediticias. Entonces, nos siguen estigmatizando, como los responsables de la salida de los dólares, cuando no somos el 100% del consumo”, argumentó.

Por esta razón, la agente de viaje defendió a su sector productivo y dijo que el turismo “ya no aguanta más una medida restrictiva" por parte del Gobierno. Al mismo tiempo, Lucila Roth aseveró que “cada vez que sale una política restrictiva, el sector pierde un 80% las venta de paquetes turísticos”. “Después del impuesto país y ahora el cese de las cuotas, las ventas caen un 80%. Hoy la gente lamentablemente, se está acostumbrando a estas medidas cuando tiene la necesidad de viajar. Sin embargo, a pesar de todo, los argentinos siguen viajando y el sector sigue teniendo trabajo”, concluyó la representante de Agentes de Viajes Autoconvocados.