Gabriela Cerruti se refirió a los rumores de ruptura entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, señaló hoy en conferencia de prensa que el jefe de Estado, Alberto Fernández, "está trabajando todos los días y mantiene reuniones de trabajo y conversaciones con todos los funcionarios, como la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con quien se reunió el lunes a la noche" en la residencia de Olivos.



"A veces la agenda (de Fernández) tiene actos públicos y otras reuniones de trabajo; se ha reunido con el presidente de la Cámara de Diputados (Sergio Massa) y la ministra de Economía (Silvina Batakis), como se reunió el lunes a a noche", sostuvo Cerruti en conferencia de prensa en la Casa Rosada.

“Está trabajando, estamos gobernando. No pensamos en rumores, se lo dejamos a los que tienen tiempo", remarcó la funcionaria.

La relación entre el presidente y la vicepresidenta atraviesa un delicado momento.

Respecto a la sospechas de que exista un "armado o intento golpista" -según planteó un periodista presente en la conferencia-, Cerruti respondió ante los presentes: "El gobierno sabe que hay intereses para que argentina no crezca. Son los mismos intereses de siempre y van cambiando de generación en generación. Pero la verdad es que en determinadas circunstancias, cuando las cosas van bien, tratan de generar un clima de desasosiego o rumores".

Por otro lado, hizo referencia a la alteración de precios en las últimas jornadas y aseguró que el Gobierno espera que "las remarcaciones especulativas de los últimos días sean una práctica que no siga adelante porque estaban generando un clima de incertidumbre alrededor de una posible estampida o corrida que no sucedió y no está sucediendo".

"Esperamos que acaben rápidamente las maniobras especulativas, y que todos entiendan que cuando hablamos de los precios de los productos estamos haciéndolo de los alimentos de los argentinos y las argentinas", puntualizó Cerruti.

También añadió que la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis, va a anunciar los nombres de los funcionarios que lo acompañarán en su gestión "apenas lo tenga confirmado". "La ministra va a presentar el equipo apenas lo tenga confirmado", dijo.