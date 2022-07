Ante una derrota segura, Axel Kicillof suspende la sesión en Diputados

Al gobernador le habían asegurado que en Diputados salía, que los votos para la reforma del régimen jubilatorio del Banco Provincia (Bapro) estaban. Hasta sacaban cuentas agrandados en los debates en comisiones, enrostrándole a la oposición un triunfo seguro. Estaban confiados. Y la confianza puede jugar una mala pasada, provocando descuidos que después se pagan caros.

La semana pasada el poroteo daba paridad. Empate clavado en 46. La definición y los laureles del triunfo eran todos de Federico Otermin; que por ser el presidente del cuerpo cuenta con un voto que vale doble. Era tal la confianza que algunos la semana pasada le palmeaban el hombro y le decían, al mejor estilo Mascherano a "Chiquito" Romero en el mundial de Brasil, “el jueves te convertís en héroe”. No tenían en cuenta el viejo refrán que dice "la confianza mató al gato".

Y así paso no más, lo que tanto habían saboreado se esfumó en un abrir y cerrar de ojos. Nunca pensaron en que la izquierda iba a presentar su propio proyecto. Tampoco se imaginaron que a quienes ningunearon, ahora los tengan agarrados de las narices y mucho menos que la interna feroz entre Alberto y Cristina se iba a meter en la Cámara Baja bonaerense. ¿Realmente se olvidaron que la diputada Patricia Cubría es la mujer de Emilio Pérsico?, el líder del Evita cuestionado por la vicepresidenta.

Un viejo operador político de la Legislatura bonaerense, para restarle dramatismo al tema, le dijo a MDZ: “La sesión no se cayó, nunca fue convocada”, y agregó con un guiño de ojo a este cronista: “Están tratando de ganar tiempo. Quieren convencer a los díscolos, eso sí, no se quién les va a hablar. Por ejemplo, la diputada Indarte rompió y armó su unibloque, porque se cansó del destrato de La Cámpora, ahora ¿quién la va a llamar?, si hace meses que Otermín no le atiende el teléfono. No llegan. No les da el tiempo, se los comen las vacaciones de invierno y hasta que vuelvan a tomar ritmo llegamos a septiembre”.

Uno de los principales asesores de la diputada Débora Indarte, del por ahora unibloque Unidad para la Victoria, confirmó a este medio la falta de comunicación con el presidente de la Cámara Baja bonaerense, Federico Otermín, y con respecto a si la legisladora va a acompañar el proyecto de Kicillof de reforma previsional del Banco Provincia, afirmó: “Nadie nos llamó, es como que estamos en una isla. La diputada estudió mucho el tema, tiene su postura y la va a dar en el recinto cuando se vote la reforma”.

Por otra parte, el asesor de la diputada Indarte, reconoció “conversaciones” con otros diputados del Frente de Todos, disconformes con la falta de dialogo y los manejos del presidente del bloque, el camporista Cesar Valicenti. Por lo que no descartó que en los próximos días haya una sangría en el frente oficialista y se sumen al bloque Unidad para la Victoria.

En tanto, un legislador del Frente de Todos, que en su momento votó a favor de la reforma de Vidal y ahora apoya orgánicamente la de Kicillof, reconocía por lo bajo que la ganancia política es muy baja comparado con el costo económico que va a pagar la provincia. “Los números no cierran, es mucha guita la que hay que poner”, despegándose del discurso de los primeros días de mayo del gobernador, cuando en el horizonte se veía un acuerdo con la oposición a cambio de fondos para los municipios. Acuerdo dinamitado por la Mesa Nacional del PRO, que terminó con la salida del intendente de Lanús Néstor Grindetti, como negociador de los jefes comunales amarillos con el Gobierno de Kicillof.

Desde Juntos se desligan del tema, remarcando que el problema lo tienen ellos. Uno de los diputados radicales cercano a la conducción partidaria dijo a MDZ: “Desde que empezaron con este tema vienen arañando los votos, pensando que la izquierda los iba a acompañar”.

Asimismo, el legislador radical reconoció que la reforma de Vidal es inconstitucional porque rompió con derechos adquiridos y la Justicia está fallando a favor de las demandas de los trabajadores del Banco Provincia, y agregó: “Hay que buscar un punto intermedio para encontrarle una salida coherente a este tema sin que sea el Estado el que salga perdiendo. No te olvides que es una caja deficitaria, es imposible que 10 mil aportantes activos banquen a 15 mil jubilados. El déficit que genera es monumental, son cerca de 20 mil millones de pesos que cubre el Banco al igual que el Impuesto a las Ganancias de los trabajadores, del que también se hace cargo el Banco Provincia. Es decir, lo pagamos todos los bonaerenses”.

La izquierda rompió la ilusión de Kicillof

Como venimos contando desde el minuto cero, los operadores del Frente de Todos en la Cámara de Diputados bonaerense daban por descontado los dos votos de los legisladores del Frente de Izquierda a la reforma impulsada por Kicillof al régimen de jubilaciones del Banco Provincia. Acostumbrados a no escuchar, se les pasó por alto que los diputados que representan a esa coalición estaban a favor de la reforma siempre y cuando los trabajadores recuperen los derechos perdidos. Nunca entendieron que querían que vuelva el régimen jubilatorio anterior a la reforma de Vidal.

MDZ habló con Guillermo Kane, diputado del Frente de Izquierda, sobre su proyecto de modificación al régimen jubilatorio del Banco Provincia -dato curioso, el legislador dio la nota desde un colectivo de línea, volviendo a su casa luego de haber participado de un acto partidario en La Matanza-.

Lo primero que dijo es que la ley sancionada por Cambiemos es inconstitucional, porque vulnera derechos adquiridos por los trabajadores. Y agregó: “Para nosotros lo que corresponde fundamentalmente es que se derogue la ley de Vidal que modificó el régimen jubilatorio. Además, agregamos otros temas puntuales, como que se incorporen a la planta del Banco a los trabajadores contratados y que las autoridades de la Caja sean elegidos por los trabajadores y que no sean puestos por el Estado”.

Kane, explicó: “Los representantes elegidos deben ser quienes administren los fondos de la Caja, que no deben ser usados para otra cosa más que para pagar las jubilaciones y pensiones”.

Por otra parte, dijo que otro de los puntos discordantes con el proyecto del oficialismo es el aumento de los aportes a activos y pasivos. “Estamos discutiendo esto. Nos pareció que la mejor forma de expresarlo era con un proyecto propio. Nosotros fuimos muy críticos de la reforma que impulsó Vidal y propició gran parte del peronismo. Entendemos que fue un robo a los fondos jubilatorios de los trabajadores del Banco Provincia y buscamos la restitución de sus derechos”.

Metiéndole presión al oficialismo, el diputado del Frente de Izquierda dijo: “Vamos a discutir paso a paso, nos parece que hay que mejorar el proyecto del Ejecutivo y si está la posibilidad lo queremos discutir con el Frente de Todos”.

Como viene el panorama, Kicillof está cada vez más lejos de cumplir la promesa que le hizo a Sergio Palazzo, titular del gremio de La Bancaria, de que este año salía la reforma del régimen de jubilaciones del Banco Provincia.