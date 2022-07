José Luis Ramón justificó la remarcación de precios de los pequeños comerciantes y criticó al Gobierno

El Gobierno nacional atraviesa una crisis política y el mercado sigue sin estabilizarse, lo que lleva a que los grandes supermercados remarquen sus precios. Esto pone en riesgo a los comercios de cercanía, que deciden cerrar sus puertas por miedo a perder sus mercancías, "al no conocer el precio real de sus productos".

En este contexto, MDZ Radio entrevistó al diputado provincial José Luis Ramón, quien justificó que “los pequeños comerciantes tienen la potestad de remarcar sus mercaderías para no perder sus negocios” y que “la culpa la tiene el Estado, que es lábil para negociar con los grandes supermercadistas” del país, lo que pone en peligro el libre mercado que tanto necesitamos”, sostuvo el legislador del bloque Protectora.

Ramón agregó que el exministro de Economía Martín Guzmán no pudo establecer las condiciones necesarias para lograr la “lealtad comercial” y le pidió a Silvina Batakis, flamante ministra, que tenga una línea independiente dentro del área para establecer el libre mercado en Argentina.

“El exministro no pudo establecer la lealtad comercial que protege tanto al empresario como al consumidor. Por ende, desde el desconocimiento, ya que no tengo relación con Silvina Batakis, espero que tenga una línea comercial independiente y pueda terminar con las especulaciones del empresario, para que no vuelvan a remarcar los productos a su conveniencia”, comentó el entrevistado.

Asimismo, Ramón apuntó contra los “derroteros del mal” que “le hacen creer a los argentinos que nuestro país no tiene arreglo , cuando sí lo tiene, pero los ciudadanos necesitan que el Estado proteja sus derechos”. “Hay herramientas para mejorar y controlar a los remarcadores de precios, que deciden el valor de las cosas a partir de sus necesidades, sin pensar en los consumidores”, declaró.

Más allá de que el exlegislador nacional tiene un discurso “antimonopólico y antiremarcador de precios", justificó que los únicos que pueden remarcar “los precios son los comercios de cercanía, producto de la incapacidad negociadora del Estado con los grandes empresarios”.

“El comerciante chico y mediano, que vive en la incertidumbre política y económica, tiene que cuidar a sus espaldas. Por eso está bien que ellos especulen, porque el problema lo tiene el Ejecutivo, que es lábil cuando tiene que negociar con los grandes supermercadistas. Si el Gobierno quiere apoderarse de esta actividad, primero tiene que dejar vivir y no juzgar al comerciante de barrio que hoy no ha querido comerciar, ya que esa familia está cuidando su pequeño patrimonio”, aseveró Ramón.

“Estas personas tienen derecho a no abrir sus negocios ya que no les conviene, y el Ejecutivo tiene la obligación de resguardar las necesidades de estas familias que padecen la crisis provocada por clase política descalibrada, debido a una economía concentrada por unos pocos”, sentenció.