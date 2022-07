Locales cerrados y falta de precios: la consecuencia de un dólar imparable

La incertidumbre es el denominador común que atraviesa a todos los argentinos que, a duras penas, buscan resguardar el poder adquisitivo que cada vez es menor. El riesgo de desabastecimiento de productos básicos es una constante que circula desde hace unas semanas debido al conflicto que desató el faltante de combustible y hoy suma un nuevo capítulo a partir de la crisis política que provocó la renuncia de Martín Guzmán en el Ministerio de Economía.

La puja de poder entre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el presidente Alberto Fernández sigue sumando damnificados mientras que los consumidores hoy están en el centro de una escena difusa e impredecible que recuerda épocas pasadas. Los supermercados hoy se vieron abarrotados de personas que acudieron en busca de mercadería ante el temor del desabastecimiento que puede provocar la suba del dólar, por otro lado, cientos de negocios cerraron sus puertas ante la incertidumbre que hay en relación a los precios de los productos.

Los dueños de los mayoristas no pueden asegurar por el momento cuál será el porcentaje de aumento en los productos, las importaciones se encuentran temporalmente suspendidas y eso repercute en la reposición de mercadería de las grandes cadenas y supermercados mayoristas.

"Tenemos que esperar la información de los importadores, por ahora no estamos remarcando precios pero no sabemos qué puede pasar a partir de esta tarde o mañana", aseguró uno de los empresarios consultados y agregó: "Calculamos que los productos importados como el atún, bebidas alcohólicas, entre otros, pueden tener aumentos mayores al 10%. Por ahora tenemos suspendida la toma de pedidos".

Una postal característica de esta mañana fue la concurrencia masiva por parte de los dueños de almacenes de barrio quienes acudieron a los mayoristas para stockearse de mercadería y al ser consultados por los precios explicaron: "Seguramente los productos que compramos hoy tengan una remarcación de aproximadamente el 20%, tenemos que esperar para conocer los precios finales de los productos pero la certeza que tenemos es que habrá un aumento".

Cristian es un comerciante que viaja todos los lunes hacia la Ciudad de Mendoza para comprar la mercadería que luego vende en su negocio ubicado en Valle de Uco, al ser consultado por la situación actual en relación a los precios de los productos y el aumento que deberán afrontar sus clientes dijo: "Mientras pueda sobrevivir y si el aumento no es muy grande voy a tratar de innovar y compensar los costos para no traspasar todo el peso del incremento a los vecinos".

Se registraron largas colas en los supermercados y mayoristas

"Si bien estamos acostumbrados a los aumentos semanales, se me están acabando los recursos y esto no da para más. Hay mucha especulación y no pensamos en el otro...", agregó el comerciante.

Por ahora el abastecimiento y los precios son "normales", pero esperan novedades desde las casas matrices de las cadenas ya que la fluctuación del dólar es determinante en la definición de los valores de los productos. "No queremos dar malas noticias ni ser optimistas porque no sabemos qué va a pasar. No queremos decir que está todo perfecto y luego nos restringen la venta. Hay que esperar a la tarde", dijo a MDZ el representante de un mayorista.

Otros sectores que se vieron afectados por la incertidumbre generada en torno al dólar son los negocios que venden repuestos importados, materiales de construcción, herramientas y electrodomésticos. Los dueños de los comercios que venden estos insumos decidieron cancelar las ventas o mantener sus puertas cerradas hasta tanto no haya certezas respecto de la situación de la moneda estadounidense.