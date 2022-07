Crece la tensión en Infraestructura y empleados denunciaron a una funcionaria

Desde hace tiempo que el clima que se respira en el Ministerio de Infraestructura está enrarecido. A los reclamos por incumplimientos salariales y denuncias de acomodos ahora se suma una insólita denuncia contra una funcionaria. Específicamente, arquitectos de planta aseguran que la directora de Arquitectura e Ingeniería, Verónica Fader, no respeta la propiedad intelectual de los proyectos y se los atribuye con su firma.

"Lamentablemente no son comprendidas ni respetadas por las Autoridades del Ministerio de Infraestructura y Planificación Pública Las Normas Vigentes, en donde funcionarios han plasmado su firma en obras relevantes, en el área de proyecto de la documentación licitada, como así también aparecen funcionarios en carteles de obra como proyectistas, algo que históricamente nunca se había visto en este Ministerio", expresan los trabajadores que llevan años desempeñándose en la cartera.

Sus cuestionamientos se dirigen particularmente a Verónica Fader. "Quien en más de una oportunidad ha faltado gravemente a la legislación vigente, es la Directora del Ministerio, Arq. Verónica Fader, ya que firma como proyectista una obra educativa, incluso aparece en el cartel de obra como tal. Reitera su accionar con la obra de un hospital", expresan en la nota que elevaron al Colegio de Arquitectos de Mendoza denunciando la situación.

"En los carteles o rótulos debería decir Infraestructura pero no su nombre porque no es su proyecto de su propiedad intelectual", aseguran los profesionales que estuvieron a cargo del desarrollo del proyecto. "Esto jamás pasó. Los directores -que ni siquiera eran funcionarios- firmaban como propietarios y nosotros firmábamos los planos como responsables del propio proyecto. En el cartel salía una figura neutra como Ministerio de Infraestructura", adhirió.

"Es esta nueva gestión de Gobierno, quien está incurriendo en irregularidades, pretendiendo apropiarse de nuestros trabajos, exigiéndonos inclusive que eliminemos nuestras matrículas en las carátulas de los planos licitatorios. También modifican o editan documentación licitatoria, con la complicidad de los gerentes de contratos, algo que no debe permitirse. A nuestro juicio, desconocen de manera absoluta la figura de 'Propiedad Intelectual' del Proyecto, perfectamente definido en la Ley y el Código de Ética y Disciplina vigentes", consta en la denuncia presentada ante el órgano que nuclea a los profesionales de la arquitectura.

"Los abajo firmantes reiteramos nuestra solicitud y su inmediato accionar para que tomen las medidas correspondientes, a fin de dar claridad y regularizar estas situaciones donde ha habido abuso de poder", disparan.

Una relación tormentosa

Los chispazos entre las autoridades del Ministerio de Infraestructura y los profesionales de planta permanente vienen desde hace tiempo. El primer encontronazo se vivió cuando el ministro Mario Isgro decidió contratar personal externo y creó una suerte de oficina paralela dedicada a la elaboración de proyectos para organismos de financiamiento internacional. Esta situación tensó la cuerda con los profesionales de la cartera que aseguraban cobrar menos que los recién contratados a pesar de su extensa antigüedad.

Justamente, el aspecto salarial fue el otro factor de conflicto que crispó los ánimos en la cartera. Específicamente, ante los reclamos de los trabajadores se les había prometido incluir un "ítem obra" en sus haberes para corregir el desfasaje salarial pero eso nunca ocurrió.

Desde el Ministerio de Infraestructura aseguran que no se pudo concretar porque ATE no hizo la presentación correspondiente durante las paritarias. Mientras tanto, desde el gremio sostienen que el que no realizó los actos útiles para que se pudiese pagar fue el ministerio.