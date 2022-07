Ernesto Tenenbaum lanzó un duro pronóstico y acusó a Cristina Fernández de Kirchner de planear un golpe de estado

El periodista Ernesto Tenembaum lanzó un sombrío pronóstico sobre el futuro del gobierno de Alberto Fernández y aseguró que ve "un golpe de Estado en marcha", el cual está siendo "pergeñado desde hace tiempo" por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Tenenbaum lanzó su duro pronóstico tras analizar el último discurso de la expresidenta en Ensenada. Al mismo tiempo que la vicepresidenta hablaba, el ministro de Economía, Martín Guzmán, presentó su renuncia.

En su discurso, Cristina Kirchner volvió a apuntar contra la gestión de Alberto Fernández. "El sábado Cristina volvió a burlarse del Presidente", sostuvo Tenembaum.

“Hay un golpe de Estado en marcha"



Ernesto Tenembaum dijo que la vicepresidenta "encabeza el sector que quiere que Alberto Fernández se vaya" y declaró: "Hay señales públicas violentas por parte de Cristina".

Y agregó: "Hay una relación patológica entre el Presidente y la vicepresidenta. Alberto Fernández es un hombre al que odian. Cristina pone en la primera fila del acto a Hebe de Bonafini que le dijo de todo al presidente como diciendo ‘que te quede claro que es lo que yo pienso".

"A ver si se entiende el clima. Si Cristina viene volteando ministros con cada discurso, ¿dónde termina? Y si uno ve de quién está hablando, lo que dice Cristina, y que Hebe esté en primera fila, ¿estamos hablando del cambio de un ministro o estamos hablando del cambio de un Presidente?", añadió el periodista de Radio con Vos.

"Si yo tengo que decir lo que veo, veo un golpe de Estado en marcha, no veo ninguna otra cosa que eso, ojalá fuera una discusión económica porque en esa discusión se sientan y hablan. Cristina no puede ignorar que en el nivel de fragilidad financiera de la Argentina, cada uno de sus discursos y de trabar medidas de gobierno fue incrementando la inestabilidad económica y política", explicó Tenembaum.

"No sé si Cristina va a terminar cargándose al Presidente, no sé si va a poder hacer el golpe de Estado que está pergeñando hace mucho tiempo. Con un enfoque económico congruente, podría hacer que Alberto sobreviva, pero es obvio que eso no ocurre porque Cristina no quiere que Alberto sobreviva", completó el periodista.