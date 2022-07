Críticas a Javier Milei por promover el delito de la compra-venta de personas

En una entrevista para la FM 99.9 de Mar del Plata que publica en exclusiva MDZ, la legisladora provincial mendocina María José Sanz criticó duramente a Javier Milei por promover el tráfico de personas: "Debemos tratar de establecer de mínima el sentido común y de máxima: de lo que habla el diputado Milei, es un delito. La compra-venta de personas es un delito, estamos hablando de trata de personas. He pedido a través de la legislatura de Mendoza que se tipifique como delito la compra-venta de bebés en nuestro Código Penal no sólo como delito de trata, sino sumamente específico. En Argentina esto existe, entonces hablar livianamente sobre pensar si los bebés se pueden vender, me parece un espanto".

La legisladora agregó: "Pensar que pueda hablar así sobre que uno pueda vender un riñón o un brazo, roza con la locura. Este afán de buscar votos o mostrarse diferente, hace decir barbaridades y es algo que hemos naturalizado. Lo que debemos ser es más serios y llamar a las cosas por su nombre. Cuando uno no sabe cómo justificar sus propios dichos, empieza a tirar manotazos para cualquier lado".

Puntualmente, habló del lugar desde donde reclama sanción para las propuestas de Milei, indicando que: "Trabajo mucho en Mendoza y me comprometo con este tema porque colaboro con una ONG que se llama Colectivo Mendoza por la Verdad. Son personas que buscan a sus hijos que les fueron arrebatados al nacer. En la actualidad, se investigan más de 1.500 casos en mi provincia y hay más de cien denuncias radicadas en una fiscalía que se abrió hace dos o tres años por pedido nuestro. Estamos hablando de mucha gente que está buscando a sus bebés que les fueron robados, que sufren esta aberración y se estima que en nuestro país hay tres millones de personas que tienen dudas sobre la identidad de origen o que le robaron algún familiar. Lo que hicieron, fue una canallada. Cuando fue creado el Banco de Datos Genéticos por el Dr. Raúl Alfonsín, se lo hizo con un espíritu universal, para todos los datos o casos de dudas de filiación. Después, la Dra. Cristina Fernández, cuando era presidenta, restringió el acceso por pedido de las organizaciones vinculadas con Abuelas y Madres de Plaza de Mayo. Hubo compra de bebés antes de 1976 y después de 1983 también. ¿Por qué esas personas tiene menos derechos que los que nacieron entre el 76 y el 83? Lo que hemos pedido es la universalización del Banco de Datos Genéticos y seguiremos insistiendo al respecto".