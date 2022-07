El duro pronóstico de un diputado mendocino por la llegada de Sergio Massa

El actual diputado nacional del radicalismo, Lisandro Nieri, habló sobre la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía de la Nación. El exministro de Hacienda de Mendoza fue lapidario y sostuvo que el nuevo funcionario es "tramposo".

En primer lugar aclaró sobre la "respuesta del mercado" a la designación del nuevo ministro y sostuvo: "No responde a personas el mercado. La tasa de política monetaria subió 8 puntos por donde estaba, casi 80%. En materia económica tenemos lo mismo que hace algunos días. Solamente un dólar a la baja de jueves/viernes, hay que ser claros porque muchos lo atribuían a una nueva designación pero el Banco Central subió 800 puntos básicos la tasa"

"Hay que dar certidumbre, seguimos teniendo señales poco claras. Hace algunos días la ministra Batakis hablaba en Washington diciendo que tenía apoyo fuerte de Cristina Fernández, Alberto Fernández y Massa. Ahora será el mismo Massa el que va a estar hablando allá y cada vez nos miran con más desconfianza. Ahora el que tiene que inspirar confianza es Massa y no hay un solo meme que no diga que dice una cosa para un lado y después para el otro", agregó Nieri a radio Mitre.

Luego fue tajante: "Es como contratar al más tramposo de todos. No me interesa el nombre de la persona, es un ejecutor que tiene que tener antecedentes y palabra creíble. Pero antes que eso, ¿Cuál va a ser el plan?".

"Procuro tener una visión optimista. Escucharemos cuáles son las medidas y propuestas en materia económica. Desúés serán otra cosa los ejecutores. Argentina está complicada y se siguen peleando entre ellos", disparó el exfuncionario de Rodolfo Suarez.

A lo que agregó: "Estamos olvidando algo. Podemos hablar de Massa o Cristina pero se sabe que desde el primer día no tuvieron un plan económico. No nombramos tampoco a Alberto Fernández. La noticia de esto es el desplazo definitivo de quien debería ser la figura principal".

Y recordó la salida de Kulfas que dinamitó la interna dentro del Gobierno. "Al final echaron a un ministro por un off, pero todo esto se maneja de esa forma, internamente por off. Hasta que no veamos a las tres cabezas, ahora toma más relevancia, pasa al tercer puesto el que debería ser el primero. Es un lío. Pero hay que verlos dando una conferencia y detallando hacia dónde quiere llegar".

Al final, subrayó: "Espero escuchar un programa con claridad por parte de Massa, con aval de todo el frente oficialista. No que jueguen a ser oficialismo y oposición a la vez. Qué van a hacer con la moratoria previsional, todo eso es costo y emisión. Todo eso lo tienen que enfrentar los argentinos, viendo con que la misma plata compran menos. Si quieren dar beneficios, que lo hagan pero que digan quién lo va a financiar".