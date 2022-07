Crisis devaluatoria: fuerte acusación de la CGT a la oposición

Héctor Daer, secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), se refirió este domingo a los numerosos cambios llevado a cabo en el Gabinete nacional en la última semana y acusó a la oposición de "buscar una crisis devaluatoria" en Argentina. "Quieren que el agua te tape la nariz sin importar la consecuencia social que trae", lanzó el dirigente gremial.

“Hay sectores que lo único que buscan por delante es la desesperanza porque están pensando en el 2023, que queda muy lejano en la coyuntura que estamos viviendo”, sostuvo Daer.

“Un sector de la oposición busca una crisis devaluatoria. No solo es el tema de una mesa financiera que te mueve las variables y te las distorsiona, como en estos días. Eso tiene que ver, por un lado, con la especulación financiera, pero por el otro lado política. Agitar el parche planteándose la locura de que el Banco Central no tenga reservas, cuando fueron los responsables del endeudamiento de nuestro país. Hoy están diciendo que es una debacle este Gobierno porque no tiene divisas” comentó el referente de la CGT en diálogo con FM Millenium.

Y agregó: “Hay sectores que dicen que si tiene que haber una devaluación brusca, si esto trae costo social, que la pague este gobierno, con una irresponsabilidad grandísima. La oposición quiere que si hay una devaluación la pague este gobierno. Ellos quieren que el agua te tape la nariz sin importar la consecuencia social que trae”.

La CGT tiene agenda una movilización hasta el Congreso el próximo 17 de agosto.

En tanto, sobre el desembarco de Sergio Massa al Gobierno, tras haber sido designado como "superministro", Daer opinó: "La llegada de Massa, sumada a un gobernador en la jefatura de gabinete, le da un volumen diferente para enfrentar el momento que estamos pasando.

“Sergio coincide en el diagnóstico de la situación actual. La coincidencia también tiene que ver en cómo enfrentar este diagnóstico. En todas las conversaciones, la coincidencia también tiene que ver en cómo enfrentar este diagnóstico y con qué perspectivas. No es apresurado. Hay un cambio de expectativas en toda la sociedad. Con Massa venimos hablando sistemáticamente", concluyó.

Pese a este declaraciones, la CGT se movilizará el próximo 17 de agosto para reclamar "soluciones claras" y manifestarse contra la "especulación" en la economía, una situación que, dijo, la central obrera "no puede permitir bajo ningún punto". La misma se desarrollará desde el Obelisco hasta la Plaza del Congreso. Aún resta saber si se dará macha atrás atrás en señal de apoyo a los cambios implementados por el presidente Alberto Fernández.