Mauricio Macri apuntó contra el Frente de Todos con un fuerte mensaje: "Esto en el 23 se acaba"

El expresidente Mauricio Macri lanzó un fuerte mensaje en tono electoral y le marcó la cancha al Frente de Todos, dando a entender que en el 2023 "se acaba" el Gobierno encabezado por Alberto Fernández.

El líder del PRO compartió un reclamo del intendente de Lanús, Néstor Grindetti, quien se quejó de miembros de ATE que -según denunció- tienen una "metodología vetusta y violenta" para resolver los problemas.

"Esto en el 23, se acaba", escribió Macri en su cuenta de Twitter al compartir el reclamo del jefe comunal bonaerense.

En su publicación, Grindetti señaló: "Hoy es uno de esos días donde se ven las dos caras de la misma moneda. Por un lado, cientos de trabajadores municipales brindando servicios a nuestra comunidad. Lo que vinimos a hacer desde el primer día que asumimos en 2015".

Esto en el 23, se acaba https://t.co/uelq5a06fi — Mauricio Macri (@mauriciomacri) July 29, 2022

"Por el otro, un grupo de inadaptados que el único propósito que tienen no es discutir paritarias si no, romper todo y joderle la vida a los demás. Una metodología violenta y vetusta", contó el intendente de Lanús, junto a una fotografía donde se observa a un grupo de personas con pecheras de ATE.

Los sindicatos no pueden actuar como mafiosos de espaladas a los verdaderos laburantes. No hay que darle ni un centímetro a la violencia y a la extorsión. Todo mi apoyo a @Nestorgrindetti. pic.twitter.com/vUzTBWNnLH — Cristian Ritondo (@cristianritondo) July 30, 2022

Y agregó: "A mí no me van a mover un centímetro de esta manera. Podemos dialogar todo lo que haga falta, pero no se olviden que estoy acá para que los vecinos de @lanusmunicipio reciban un servicio acorde al que merecen. A mí no me van a llevar a las patadas".

Mucha fuerza, Néstor. No aflojamos ni un centímetro. https://t.co/cd8CEcd0EU — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) July 29, 2022

El mensaje de Grindetti también fue retuiteado por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien aseguró: "Mucha fuerza, Néstor. No aflojamos ni un centímetro". Más tarde fue el turno de María Eugenia Vidal, quien también retuiteó el posteo del intendente.