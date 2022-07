Enrique Vaquié habló de la "incertidumbre" en el país y destacó el desarrollo de Mendoza

Autoridades del Ministerio de Economía y Energía, de la UNCuyo y la Municipalidad de Godoy Cruz, inauguraron las nuevas instalaciones de la Universidad en el Mendoza TIC Parque Tecnológico. Del tradicional corte de cintas participaron, entre otros referentes, el ministro Enrique Vaquié, quien analizó la complicada actualidad del país. señalando las diferencias con el desarrollo de la provincia.

Las palabras de bienvenida en el acto estuvieron a cargo de la secretaria de Investigación, Internacionales y Posgrado UNCuyo, Jimena Estrella, que aprovechó la instancia para hacer un repaso sobre todo el proceso que implicó concretar el ansiado proyecto y agradeció a cada uno de los que hicieron lo posible, el primero dentro de un parque tecnológico.

A su turno, el titular de la cartera económica, comentó: “Estamos celebrando la inauguración de este espacio de trabajo que será donde se gesten nuevos proyectos de innovación. Era algo muy esperado por todos, ya que se venía postergando, pero gracias al trabajo conjunto entre el sector público, el privado y la academia, se logró concretar. El Parque ya nos ha quedado y hay que pensar en cómo se puede ampliar para que más empresas mendocinas se instalen aquí”.

La situación macroeconómica por la que atraviesa el país fue uno de los puntos a los que Vaquié hizo referencia, e incluso comparó las realidades que se observan a nivel nacional y en Mendoza: “La Argentina vive por estos momentos una angustia y una incertidumbre muy fuerte, donde el valor del dólar, la inflación o las internas del Gobierno nacional son las que marcan la agenda de noticias, cuando en realidad lo que debería marcar la agenda de trabajo debería ser cómo es que generamos herramientas para que los ciudadanos tengan una esperanza de futuro”.

En este sentido, el funcionario, añadió: “Todo lo que se está haciendo en Mendoza es una verdadera luz de esperanza, donde uno puede ver el crecimiento constante de algunas actividades como lo es en el caso de la industria del conocimiento, por ejemplo, o bien la inauguración de nuevos espacios como el que estamos observando hoy. Eso es lo que debemos hacer en Mendoza, y lo estamos haciendo”.

Por su parte, el rector de la UNCuyo, Daniel Pizzi, remarcó: “Contar con un espacio de la universidad en este lugar, para nosotros ha sido muy importante y renovador. La UNCuyo siempre ha tenido un vínculo con el Gobierno de la provincia y las empresas muy importante. Este es y será un gran desafío en dos áreas de relevancia como lo es en el caso de la educación y la investigación".

Al cierre del acto, Tadeo García Zalazar, comentó: “En 2015 este parque no existía y habían seis obras paralizadas en la provincia. Por aquel entonces estaba Alfredo Cornejo como gobernador y Vaquié como ministro y me llamaron para decirme que la provincia no tenía fondos en su presupuesto y que por ello debíamos elegir qué obra debía terminarse y decidimos, sin lugar a dudas, que fuera el Parque TIC el que se debía priorizar y hoy por hoy no para de crecer y desarrollarse”.

“Ocho de las diez empresas más grandes del mundo son de base tecnológica y cinco de ellas no existían en el año 2000. Si nos ponemos a pensar en el desarrollo que tiene esto este tipo de decisiones son muy importantes y acertadas para el crecimiento de la economía del conocimiento. Dentro de unos 12 años, la demanda global insatisfecha de programadores va a ser de 80 millones de personas. Es aquí donde tenemos que encarar proyectos conjuntos como los que estamos impulsando en la Dirección General de Escuelas o bien el programa Mendoza Futura, impulsado desde la cartera de Economía”, cerró el Intendente de Godoy Cruz.

Detalles

Este nuevo espacio de trabajo estará abierto a docentes, estudiantes, investigadores y miembros en general de la sociedad, bajo el objetivo de generar ideas y prototipos en un formato de coworking y fomentar la creatividad y la innovación.

De la apertura de nuevo edificio participaron, además, Alberto Marengo, director ejecutivo de la FUNC, Mauricio González, secretario de Extensión y Vinculación, demás autoridades universitarias, del sector público y del privado, representado por los propios empresarios que forman parte del Parque TIC y de instituciones intermediarias.