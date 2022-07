El mensaje de Sergio Massa a horas de asumir como nuevo ministro

El presidente de la Cámara de Diputados y designado ministro de Economía, Sergio Massa, reiteró que el próximo "lunes y martes" comunicará los nombres de quienes lo acompañarán en su nueva función, afirmó que el miércoles prestará juramento y luego ofrecerá una conferencia de prensa en la que comunicará "el plan de trabajo, objetivos y ejes a abordar".



"Quisiera transmitir una hoja de ruta clara para evitar versiones, especulaciones o falsas medidas en supuesto estudio", escribió Massa en un hilo que publicó en su cuenta de la red social Twitter.



En ese sentido, informó que "el lunes y martes voy a comunicar los nombres de quienes me acompañarán en esta nueva responsabilidad que me toca enfrentar".

— Sergio Massa (@SergioMassa) July 30, 2022





Asimismo, señaló que "además, el día martes está acordada la sesión especial donde presentaré mi renuncia como presidente de @DiputadosAR" y "se designará mi reemplazo al frente de la Cámara".



"El miércoles el presidente @alferdez me tomará juramento y luego en conferencia de prensa voy a comunicar el plan de trabajo, objetivos y ejes a abordar, así como también la mecánica de los primeros 10 días que van a darnos un camino a recorrer y los desafíos a encarar como país", manifestó.



En esa línea, sostuvo que "con mucho respeto les pido que no demos por supuestas cosas previamente en términos de nombres o medidas para no generar incertidumbre ni falsas expectativas".



Massa fue designado el jueves pasado al frente del ministerio de Economía, que unificará las carteras de Desarrollo Productivo y Agricultura, Ganadería y Pesca.