Paritarias: el gremio docente rechazó la oferta y el Gobierno acudiría al decreto

Autoridades del Gobierno provincial y el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) mantuvieron una intensa reunión en la tarde de este jueves, en el marco de la reapertura de paritarias, donde -por segunda vez- el gremio docente no consideró suficientes las ofertas salarial. Se baraja la posibilidad de nuevas medidas de fuerza. En tanto, desde Casa de Gobierno consideran que "las tres alternativas contemplan un incremento del 44% frente a los índices inflacionarios". El saldo final indica que el aumento finalmente saldrá por Decreto, pese a la disconformidad.

El cónclave se desarrolló en el Centro de Congresos y Exposiciones, luego del encuentro de esta mañana y tras el paso a un cuarto intermedio. En el primer encuentro el Gobierno presentó dos propuestas, que en general consistían en una suba salarial del 5% para el mes de julio y un 7% extra en agosto, adicional al 5% para este mes que ya se había acordado en marzo.

Luego, el Gobierno comunicó a través de un escrito lo contemplado durante esta tarde: "Las ofertas salariales presentadas al gremio toman como base el hecho de que la inflación entre enero y junio de 2022 alcanzó 36,2%, según el INDEC, y 38,2% según la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE). El ofrecimiento realizado contempla un aumento que alcanzará 44% en agosto".

"Un docente que recién se inicia y tiene un cargo tendrá un sueldo promedio de bolsillo de $70.000 y llegará a $140.000 en caso de tener dos cargos. Un docente con 15 años de antigüedad y 50% de zona percibirá $78.000 por un cargo y $156.000 por dos cargos. En tanto que un docente con 25 años de antigüedad y 50% de zona alcanzará $94.000 con un cargo y $188.000 con dos cargos", puntualiza el comunicado oficial.

Gustavo Correa y Carina Sedano, dirigentes del SUTE, durante las negociaciones de este jueves.

Una vez concluida la ronda de negociaciones y firmada el acta, la secretaria general del SUTE, Carina Sedano, señaló: "Rechazamos la propuesta por ser insuficiente. Serían aumentos de $7.800 para un celador y $8.000 para un docente. No contiene una recuperación contra la inflación. Tampoco nos trajeron respuestas sobre el no descuento (ítem aula) de estos días de paro y la persecución que hace la Dirección General de Escuelas. Por eso vamos a seguir construyendo un plan de lucha para la semana que viene. Veremos qué hacemos el miércoles y el jueves. Queremos una propuesta que esté por encima de los índices inflacionarios. Ellos no los han tenido en cuenta. Ayer se firmó un aumento de 5% mientras que la proyección de inflación de julio va a ser de 8%".

Ante la consulta respecto a qué sucederá con el dictado de clases, manifestó: "La DGE dice que no va a haber otra propuesta, así que nosotros vamos a agudizar el plan de lucha. Vamos a volver a estar en las calles y defender lo que es nuestro".

En tanto, la subsecretaria de Gestión Pública y Modernización del Gobierno de Mendoza, Beatriz Martínez, indicó a la prensa: "El porcentaje de aumento que nos daba a nosotros en los cálculos es que ningún docente inicial iba a quedar por debajo de los $70.000 pesos, en el caso de un cargo, y de $140.000 en el caso de dos".

"No quisieron bajarlo a las bases. Nosotros trabajamos en esquemas que ellos nos habían pasado y que tenían que ver con adelantar la revisión de noviembre, lo cual no había ningún problema de fijarla en octubre porque somos conscientes de que es un contexto macroeconómico adverso. Hoy a la mañana había una ministra de Economía (por Silvina Batakis) y ahora tenemos otros (por Sergio Massa). Eso a nosotros tampoco nos permite dar sumas o hacer un presupuesto más allá de un par de meses", puntualizó.

PROPUESTA RECHAZADA

No somos la variable de ajuste respecto a la inflación.



A organizarnos y debatir, este miércoles y jueves en los plenarios, el mejor plan de lucha a llevar adelante. pic.twitter.com/FH5LEyTwDP — Carina Sedano (@carisedano) July 29, 2022

Cómo sigue

Martínez se refirió a cómo continuará la situación entre ambas partes y sostuvo que "sigue con diálogo". "No lo hemos cortado con ninguna representación gremial. Cuando esto se rechaza definitivamente en una mesa, se va directamente a un Decreto, pero porque el Gobierno quiere asegurar quiere asegurar que los incrementos lleguen a los agentes estatales. Mañana cobrarán el sueldo de julio con el aumento del 5%. De ahí en más se empezará a trabajar en el Decreto. Si ellos tuvieran intenciones de retomar, nosotros estamos dispuestos y lo dejamos dicho en la mesa", esgrimió.

Y agregó: "En este contexto no puede haber una propuesta mejoradora en este contexto de inestabilidad. El Gobierno es responsable de brindar los salarios a los agentes estatales, pero también tiene que asegurar cuidar las cuentas del Estado porque no sabemos cómo va a seguir la situación nacional. Aún acercándonos a lo que ellos quieren, ¿qué pasa si después no lo podemos pagar? Tenemos que ser responsables y ofrecer lo que podemos".

De las tres propuestas acercadas, una debe ser la que finalmente salga por Decreto. Sin embargo, Martínez no precisó cuál de estos será el que salga a la luz. "Es una decisión que debe tomar el gobernador Rodolfo Suarez", deslizó la funcionaria.

El primer ofrecimiento

La semana pasada el Gobierno puso sobre la mesa una propuesta que consistía en un aumento salarial del 5% para el mes de julio y un 7% extra en agosto, adicional al 5% para este mes que ya se había acordado en marzo. Esto llevaba la oferta de aumento salarial anual a un total de 52%.