Diputados de Juntos por el Cambio impulsan un proyecto para independizar el BCRA

Un grupo de diputados de Juntos por el Cambio presentó un proyecto que busca la independización del Banco Central ya que consideran que en su relación con el Poder Ejecutivo siempre está el riesgo de que “un mal diagnóstico provoque malas medidas”. El objetivo del proyecto es poder “lograr la estabilidad de los precios y la posibilidad de tener una moneda, que es condición necesaria para poder empezar a crecer”.

Es inadmisible seguir emitiendo para financiar el desorden fiscal.

Presenté un proyecto de Ley prohibiendo al Banco Central financiar al Tesoro.

Link:https://t.co/1esINFqMqm pic.twitter.com/taZz9ZCK8F — Lisandro Nieri (@LisandroNieri) July 17, 2022

En ese contexto, el diputado nacional de la UCR, Lisandro Nieri, mantuvo una entrevista con el medio RePerilAr donde comentó cuáles son los principales motivos que impulsan el proyecto: “Estos 30 meses de gobierno fueron un desastre. También nos pasó en la gestión anterior y en el kirchnerismo. Si permitimos y damos la opción de que el Central financie al tesoro, a partir de ahí, incumplimos”, justificó el diputado radical Nieri.

A su vez el diputado mendocino señaló que este error se sostuvo en varios gobiernos: “Si tomamos la época de los 80s hasta el principio de los 2000, el gasto del Estado era del 20%. Hoy se duplicó, hoy ronda el 40%, sin prestar más ni mejores servicios que los que teníamos hace 20 años. El gasto del Estado se ha duplicado, gastamos más de lo que ingresa y nos va a ir mal. Cada vez que emitimos un peso, eso se va a trasladar a la inflación. Si los diagnósticos son incorrectos, los resultados van a ser malos”.

Es cierto, hay crisis de crecimiento: crece el gasto, crece el déficit, crece la emisión, crece la inflación, crece la pobreza, crece la informalidad, crece la incertidumbre. Y todo se aceleró estos últimos días a niveles más que preocupantes. No hay reacción. — Lisandro Nieri (@LisandroNieri) July 17, 2022

Además, el diputado radical de Mendoza expresó la postura del bloque opositor diciendo que “no podemos tener un Estado que gaste más allá de sus posibilidades". "El Banco Central está financiando a través de falsas utilidades porque es un Banco Central que tiene un balance cada vez más malo, que no gana sino que se devalúa. A través del pago de la deuda con reservas, hoy tenemos un país que ha perdido miles y miles de dólares de reserva y que hoy queda vulnerable ante cualquier ruido del exterior o del interior”.

Años de deterioro patrimonial del BCRA, hoy casi no dispone de divisas, aún con niveles record de precios de expo. Es inadmisible seguir pagando deuda del gobierno con reservas de esta institución y gasto con emisión. — Lisandro Nieri (@LisandroNieri) July 17, 2022

“Si permitimos y damos una pequeña ventana de que el Central financie al Tesoro, a partir de ahí, ya sea por leyes o por DNU, incumplimos. Argentina incumple”, afirmó Nieri.

Necesitamos un Banco Central independiente que se enfoque en mantener la estabilidad de precios, ese debe ser su objeto primario y fundamental. — Lisandro Nieri (@LisandroNieri) July 17, 2022

Esto es condición necesaria para comenzar a sanear nuestra moneda, a transitar una senda de reducción de inflación, tener un Estado con cuentas ordenadas que permita así implementar políticas de distribución del ingreso eficientes y generar condiciones sostenibles de crecimiento. — Lisandro Nieri (@LisandroNieri) July 17, 2022

El diputado radical de la UCR explicó que la política está gastando de más y que no presta más y mejores servicios de calidad a la población. “Si gastamos más de lo que ingresa, nos va a ir mal. Eso mismo se vive en una economía familiar. Un día me puedo desordenar, por ejemplo, tengo el cumpleaños de 15 de mi hija, me animo a hacer un gasto extraordinario, pero otra cosa es estar constantemente gastando de forma significativa como lo hace la Argentina. ¿Cómo se soluciona esto? Con deuda. riesgo país a 3000, deuda no hay más. Con impuestos, un sector productivo asfixiado. Nosotros no vamos a convalidar más subas de impuestos porque tenemos que permitir que la economía crezca”, completó Nieri.