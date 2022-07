Por qué Batakis demora en anunciar sus medidas y qué hace en EEUU

La Mesa del Poder analizó el viaje de Silvina Batakis a Washington y develó el motivo de su viaje. También, se adentró el por qué no habrá desdoblamiento en las elecciones presidenciales, a partir del pensamiento de Carlos Fara, extitular de la Asociación Argentina de Consultores Políticos; y cuáles son las dicotomías del Frente de Todos que provocan la demora de las nuevas políticas monetarias que podrían anunciar en los próximos días el Palacio de Hacienda.

¿Por qué todavía no hubo un estallido social?

Según el analista político Carlos Fara, la sociedad está se ha quedado sin energía y tampoco ve en la oposición grandes respuestas a sus problemas económicos. "Es una sociedad que se ha quedado con poca energía y que, además, no tiene mucha alternativa política, que pueda generarle una cierta esperanza. Ya que eligió a este Gobierno por la gestión económica que realizó Cambiemos en 2015, nada positiva, y ve que en la actual conducción, los mismos problemas que pensó no volver a repetir. Todo este clima, nos permite dilucidar la poca esperanza que poseen los argentinos", argumentó el entrevistado.

Tras la renuncia inesperada de Martín Guzmán, el analista sostuvo que Sergio Massa, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner pudieron ver "un precipicio prematuro que los llevó a frenar un poco la tensión para seguir gobernando. "Una cosa es ver que no están haciendo lo necesario para ganar votos en 2023 y la otra que el país se te venga abajo. Me da la impresión, que Cristina puso un freno de mano, para que las partes encuentren resultados. Debido a que Batakis necesita el apoyo completo del Ejecutivo y la tregua política para poder conducir el país", sostiene Fara.

A su vez, el expresidente de Asacop comentó que "el adelantamiento de las elecciones presidenciales no será viable, ya que si el presidente toma la decisión estaría violando la Constitución Nacional". "La única manera de llamar a elecciones es si toda la línea presidencial renuncia a manos de la asamblea legislativa y la misma decide o no realizar el llamado electoral. Además, el tiempo no es el mismo como en 2003, porque necesitamos que todos los partidos estén de acuerdo en no realizar las PASO. Pero dado este contexto de grieta, esta posibilidad queda lejana en el tiempo", expresó el analista político.

¿Por qué demora tanto Batakis en anunciar las nuevas medidas económicas?

Con la ministra de Economía Silvina Batakis en Washington, el Gobierno nacional está intentando ganar tiempo para demorar, los nuevos anuncios que administran desde el Palacio de Hacienda para enfrentar la crisis económica.

Rubén Rabanal argumentó que "no se esperan grandes anuncios económicos por parte del Ministerio de Economía" y destacó que la mira está en los productores agropecuarios. "No hay que esperar medidas fabulosas y tampoco el Gobierno tiene un gran margen para hacerlo. El foco está en el campo y habrán planes para que los productores agropecuarios puedan liquidar las divisas, que el Frente de Todos piensa que existen, y les permitiría pagar ciertos desembolsos para los meses de septiembre en adelante", declaró Rabanal.

No obstante, remarcó que el Gobierno se encuentra en una gran dicotomía, la cual tendrá que elegir entre el sector productivo nacional o los movimientos sociales afines del peronismo. "Si el Gobierno le ayuda al campo, bajando las retenciones, una demanda del sector productivo, podría ganarse un nuevo enemigo que son los movimientos populares. Entonces, si les bajan retenciones a los productores, también deberían otorgarle a los sectores de Juan Grabois, el bono del salario universal. Y esto demuestra, el problema interno que posee el Frente de Todos", explicó el periodista.

Sobre esto, Alejandro Cancelare comentó que ni siquiera le pueden poner limites a los productores menos a los sectores populares. "Los agropecuarios nos comentan que con el tipo de cambio actual no les conviene liquidar, no sabemos que podemos comprar en un futuro y lo fundamental: no poseen los granos acopiados para salir a vender y generar la diferencia que el Ejecutivo espera. El oficialismo en vez de decirte, te liberamos y generamos un proceso independiente para el sector, pero no lo llevan a cabo y deberían hacerlo para solucionar la cuestión", manifestó Cancelare.

La misión de Batakis en EEUU

El objetivo de la delegación argentina que visitó los Estados Unidos no fue solo encontrase con la directora gerenta del FMI Kristalina Georgieva y rediscutir el acuerdo firmado a principios del años, sino que además se organizó un encuentro para que Batakis conociera en persona a David Lipton, un exdirector adjunto del FMI.

"Es tratar de entablar relaciones diplomáticas con los altos funcionarios de Biden y no del Fondo Monetario Internacional. Además, la particularidad del viaje fue para estrechar la mano de Lipton, una persona importante, quien si te da el visto bueno, te permite refinanciar cualquier tipos de acuerdos o prestamos económicos. Por eso, el viaje fue diplomático y no para negociaciones", dijo Rubén Rabanal.

