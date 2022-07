El inesperado gesto del kirchnerismo para que Sergio Massa integre el Gabinete

Esta mañana la idea de que Sergio Massa migre de la Cámara de Diputados a la Casa Rosada volvió a cobrar fuerza. Sobre todo por el gesto de un sindicalista K que le abre la puerta al aterrizaje de Massa en el gabinete. "Creo que sería bueno la incorporación de Massa al Gabinete", manifestó el titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky.

"Creo que sería bueno la incorporación de Massa al Gabinete, es una de las tres cabezas del Frente de Todos, los que conforman esa sociedad estando en el Gobierno le van a dar más fortaleza", manifestó el diputado nacional y titular del CTA.

"La gente te dice que hay que unir y fortalecer, darle al gobierno la posibilidad que se muestre unido y tiene que haber cambio en el gabinete para que eso sea posible, creo que sería muy bueno", expresó en diálogo con Futurock.

El titular de la CTA Hugo Yasky.

Por otro lado, se refirió a la situación económica y aseguró que existe un claro movimiento desestabilizador. "Está claro que hay un intento de desestabilización, es imposible no verlo, es imposible disimularlo, es querer tapar un elefante con una servilleta", remarcó.

"Lo que estamos viendo todos los días de los que aumentan los precios para empujar la corrida cambiaria y la devaluación, todo esto va a estar en la garganta de los que participen hoy" expresó Yasky.

En este sentido, admitió que hay que tomar medidas pero explicó por qué devaular no es una opción. "La devaluación significaría, no pegarse un tiro en el pie para el Gobierno sino en la sien, los salarios después de la devaluación no va a existir", finalizó en la previa a la marcha que se hará en memoria de Eva Perón.