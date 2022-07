El demoledor diagnóstico sobre La Cámpora de un radical histórico

Facundo Suarez Lastra, quien se define como político radical y viñatero, es ex diputado nacional y ex intendente de la Ciudad de Buenos Aires. “Lo que está proponiendo Silvina Batakis, es bastante razonable y es lo que ha hecho la mayoría de los países para salir de las situaciones difíciles”, aseguró. Sin embargo, trazó un sombrío diagnóstico sobre la agrupación emblema del kirchnerismo: “Hoy La Cámpora no tiene voces, ni referentes ni bajadas políticas, no rescatás a nadie”.

El ex diputado manifestó su preocupación sobre la situación actual del país: “El problema que tenemos hoy es la enorme crisis política en el gobierno, con una división interna y una mirada muy distinta acerca de cómo encarar la economía”. Asimismo, señaló sobre el dólar: “Ha sido una herramienta que ha movido mucho los ánimos de la gente injustamente y estas fluctuaciones son resultado de la incertidumbre del país”.

Por su parte, reflexionó sobre la corrida cambiaria del país: “La razón principal por la cual está subiendo en estos días el dólar es que no hay muchos argentinos que tengan dólares que estén dispuestos a venderlos”. Y concluyó: “Comprar algo que alguien no quiere vender, en términos de precios, es algo que tiende a subir, hasta que no haya más tranquilidad política”.





Luego enfatizó: “Nosotros formamos parte de una fuerza política liderada por Alfonsín y teníamos un diálogo muy intenso con él, Alfonsín era un dirigente que dialogaba con todos y eso hoy no pasa en la política. No lo hace Cristina ni Alberto Fernández.” Y opinó sobre una de las organizaciones más importantes del oficialismo: “Somos hijos de la lucha contra la dictadura, nos formamos en el movimiento estudiantil, éramos mucho más que La Cámpora. Hoy La Cámpora no tiene voces, ni referentes ni bajadas políticas, no rescatás a nadie”.

A su vez, analizó a Alberto Fernández: “El Presidente no es malo, es pésimo, pero no me parece aceptable la desconsideración y el trato hacia el Presidente de algunos medios de comunicación”.

Por otro lado, Suarez Lastra eligió un referente del radicalismo: “Facundo Manes es un gran candidato, es inteligente y moderno”. En ese sentido dijo: “Valoro mucho el valor ciudadano de Lilita Carrió, tiene exageraciones que son dolorosas para mucha gente, pero es lo más sensato y claro de la política Argentina”.

Por último, destacó su concepción de la política: “El país depende de que los dirigentes sean capaces de lograr una política más sólida con planes de gobierno más pragmáticos".