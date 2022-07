Bullrich, Macri, Larreta y la pelea por cada metro cuadrado pensando en 2023

Mientras que Mauricio Macri duda y no deja en claro si lo que está haciendo es para presentarse buscando su "segundo tiempo", Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta se disputan los armados y las presencias a lo largo y ancho del país y, fundamentalmente, en la Provincia de Buenos Aires.

Hace una semana había sido el turno del alcalde porteño quien, junto con Fernán Quiroz, acompañó a Diego Santilli en una de las habituales recorridas que realiza el diputado nacional por el conurbano bonaerense. Fue en San Fernando y también estuvo la concejal Agustina Ciarletta, aliada de Alex Campbell que apoya a Santilli.

La presencia de Quiroz había sido también toda una novedad. Vecino de esta localidad del norte del conurbano bonaerense, no fueron pocos los que preguntaron sobre una hipotética candidatura local de Quiroz, quien lo desmiente a los cuatro vientos. Lo que sí queda claro es que, si puede apoyar a alguien, será al "Colorado".

Esta semana parece ser el turno de Patricia Bullrich, quien ayer estuvo en Hurlingham, distrito donde el peronismo local está dividido en dos posturas irreconciliables. La del intendente en uso de licencia, Juan Zabaleta, y la de su interino, Damián Selci, de La Cámpora. El candidato del PRO será Lucas Delfino, actual ganador de la última PASO, cuya lista se quedó con la mayoría y minoría también.

Sin embargo, Bullrich, que tiene un cariño especial por esta localidad porque varios de sus parientes muy cercanos viven allí, no lo invitó. Sí estuvieron el concejal Sebastián Palacio y Andrea Giorgi, la candidata de Facundo Manes en la última elección interna y que no consiguió un lugar en la lista.

Al ser presidenta del PRO llama la atención que la ex ministra de Seguridad empiece de esta manera a recorrer el conurbano y no "abrazando a todos los que la quieren", según reconoció alguien que la respeta y mucho. Junto con ella estuvo Javier Iguacel, el candidato a gobernador que presenta su línea interna. Hoy Bullrich, Iguacel y la coordinadora de La Bonaerense, Patricia Vázquez, estuvieron en José C. Paz.

En este juego, donde las encuestas están a flor de piel y cada dirigente, territorial o nacional, tira la que más le conviene, Macri se agranda. Por lo menos certifica su rol de "gran elector" y los pone en crisis con cada una de sus recorridas espontáneas por alguna localidad donde quiere probar cómo lo reciben. Él también toma a sus propios candidatos, como lo hizo en Ituzaingó, donde sólo fue acompañado por Gastón Di Castelnovo.

En la Provincia de Buenos Aires hay varios candidatos lanzados en el PRO. Además de los mencionados Santilli e Iguacel, también están Cristian Ritondo, Néstor Grindetti, Diego Valenzuela y Julio Garro. Los tres últimos son intendentes de Lanús, Tres de Febrero y La Plata. Y estas diferencias también se visualizan en cada una de las leyes que se debaten en la Provincia de Buenos Aires, donde el grupo de los jefes comunales es mayoría.

Sin embargo, las posturas de los seguidores de Ritondo, aliado con María Eugenia Vidal, suelen provocar mucho ruido tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados provincial. Sus posturas suelen ser "digitadas" por los que tienen la obligación de administrar las tensiones territoriales. "Por lucirse ante sus jefes todos los días te corren el arco", le dijo uno de los más expeditivos, en estricto off, a MDZ.

El intendente de Lanús es quien más claro parece tener su orden de prioridades. Tras haber discutido, y ganado en esa discusión, con Martiniano Molina sobre la construcción en la controvertida Tercera Sección electoral, que se transformó en el único lugar de la Provincia donde aún prevalece el Frente de Todos y La Cámpora, Grindetti también decidió que sea Diego Kravetz quien lo suceda al frente del municipio si la gente los acompaña. Más difícil la tienen a la hora de elegir un sucesor tanto Valenzuela como Garro.

Sin embargo, la presencia de los tres apellidos en el corazón del conurbano y La Plata se hace vital para cualquier aspirante presidencial del PRO y, por ende, de Juntos, donde el radicalismo aún no ha podido hacer pie.