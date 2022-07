Una referente kirchnerista reveló la postura de Cristina Fernández de Kirchner sobre Silvina Batakis

La senadora del Frente de Todos (FdT), Juliana Di Tullio, afirmó que "es obvio" que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner "banca" a la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, a quien valoró por tener "todos los números en la cabeza" y también "a toda la gente". Sin embargo, y por las dudas, aclaró que nunca se le ocurrió preguntarle.

"Por supuesto que Cristina banca a Batakis, no hay dudas. No se me ocurrió nunca preguntarle porque para mí es obvio", respondió Di Tullio al ser consultada por radio Futurock sobre el aval de la vicepresidenta a la titular del Palacio de Hacienda.

La legisladora consideró a Batakis una economista "peronista" y destacó que, en consecuencia, "tiene todos los números en la cabeza pero también a toda la gente, y eso es lo importante".

Además, elogió a la reemplazante de Martín Guzmán por ser "una mujer que tiene muchas agallas" y destacó su gestión al frente del Ministerio de Economía bonaerense durante la gobernación de Daniel Scioli, al valorar que "ordenó las cuentas rápidamente".

Consultada por la demora en la liquidación de granos por parte de los grupos agropecuarios, la legisladora explicó que se trata de "una especulación para que suba el dólar oficial". "Hay entre 13 mil y 15 mil millones de dólares sin liquidar en silobolsas", dijo al citar la cifra que el presidente de la Cámara Argentina de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales, Gustavo Idígoras, estimó en la semana.

Di Tullio consideró que el Gobierno "está siendo atacado" y señaló que cuenta con las "herramientas legales" de las leyes de Abastecimiento, de Emergencia Alimentaria y de Emergencia Económica para "dirimir este conflicto de intereses". "No termina todo en la confiscación ni tampoco en la expropiación, como si fuera lo único que se le puede ocurrir al peronismo. Nosotros gobernamos 12 años y medio ¿y cuándo le sacamos un grano al campo?", sostuvo.

A la vez, explicó que es "absolutamente coyuntural" el precio que alcanzaron las commodities, debido a que no se "están liquidando los granos en Ucrania y Rusia" como consecuencia del conflicto bélico que mantienen ambos países y señaló que "en todo el mundo están haciendo leyes de renta inesperada". "Si realmente se devalúa, como quiere el sector agropecuario, a nosotros se nos licúa el salario en dos minutos y eso aniquila a millones de personas", advirtió.

En la misma línea, consideró que los productores de soja "actúan un enojo desmedido" cuando, en realidad, buscan "doblar el brazo" del Gobierno y "que se pierda el control sobre el tipo de cambio". Sobre el dólar paralelo, sugirió movilizar a la "policía federal en la puerta de cada cueva", al señalar que "hace falta" porque no es que esas transacciones "tengan efecto real en la economía", sino que "tienen un efecto en la psiquis colectiva". "Con una mentira, esas acciones angustian a todos", afirmó Di Tullio.