"Temeroso y desorientado": la dura definición sobre el Gobierno de una funcionaria ultra K

La presidenta del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, la ultrakirchnerista Florencia Saintout, expuso lo que piensa buena parte del kirchnerismo camporista al sostener que “lo que pasa en la Provincia de Buenos Aires es muy distinto a lo que veo en la Nación” y sostuvo que la crisis es aprovechada por la oposición por "los titubeos y errores" del gobierno de Alberto Fernández.

En declaraciones a Radio Provincia, Saintout fue muy clara en cuanto a lo que se cree en las cercanías de Axel Kicillof y también en el entorno de Máximo Kirchner. Ambos sostienen que mucho de lo que está pasando en la economía del país nace de la falta de decisión del presidente Fernández.

“En la Provincia hay un Gobierno decidido a gestionar a favor del pueblo. Esto no lo veo todos los días en el gobierno nacional”, sostuvo Saintout al tiempo que criticó a la oposición y a los poderes concentrados por “golpear a partir de las dificultades, errores y titubeos” del gobierno nacional.

La funcionaria provincial fue la última candidata platense y ganó las elecciones internas contra Victoria Tolosa Paz en 2019, cuando el Frente de Todos perdió contra Julio Garro la intendencia de La Plata. Siempre estuvo y se mantuvo en sintonía con La Cámpora y expresa el mensaje duro y claro de los seguidores de Cristina y Máximo Kirchner.

Si bien sus expresiones fueron realizadas en el marco de una entrevista en la que estaban destacando las diferentes actividades organizadas por el gobierno de Kicillof para celebrar el 70° aniversario del fallecimiento de Eva Duarte de Perón, lo que hizo Saintout fue simplemente exteriorizar lo que se vive diariamente en cada reunión frentetodista.

El presidente y la vice no se ponen de acuerdo sobre los caminos a seguir y tampoco pueden divorciarse. Esta situación paraliza al gobierno que no puede encarar ningún plan porque uno pretende reactivar a través de la distribución de dinero con emisión mientras que la ministra Silvina Batakis es la primera en sostener que no hay más plata para gastar.

Las palabras de Saintout también quedan retratadas en la división de la convocatoria de la CGT, que iba a ser una y hoy se conoció que serán dos. Pablo Moyano, Hugo Yasky y Sergio Palazzo, tres referentes cristinistas, más la CTA, marcharán mañana casi a la par de la manifestación de la CGT con el Movimiento Evita, hoy por hoy enfrentado a Cristina Fernández de Kirchner.