Oficial: Daniel Scioli puso un nuevo funcionario en el Gobierno

Tras la designación de Silvina Batakis en el Ministerio de Economía, Daniel Scioli sigue ganando terreno en el Gobierno ahora con el nombramiento de Eduardo Aparicio como responsable de la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (APreViDe).

El desembarco del nuevo funcionario de Scioli, esta vez en el gabinete de Axel Kicillof, se hizo oficial esta mañana mediante el decreto 786 publicado en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires. Aparicio, ex ministro de Desarrollo Social durante la gobernación de Scioli, se había desempeñado hasta el 2 de junio como subsecretario de Articulación Territorial del Ministerio de Seguridad de la provincia de Sergio Berni, cargo en el que ejercía de nexo entre esa cartera y los intendentes.

Tras la salida de Gustavo Gómez de la APreViDe, fue designado en su reemplazo con la firma de Berni. Además de ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, Aparicio ejerció como secretario de Espacio Público; antes había sido director General de Acción Política de la Nación; y director de Ceremonial y Protocolo del Senado nacional.

Aparicio deberá ahora hacerse cargo de la delicada interna política en el Club Atlético Independiente de Avellaneda. La Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte informó que unos 15 policías resultaron heridos y 48 personas fueron detenidas durante los disturbios en la sede de Avellaneda. A todas ellas se le aplicará el derecho de admisión.

La violencia sobre los alrededores de la sede, que se extendió por más de una hora, provocó además la rotura de al menos dos patrulleros y numeroso mobiliario público. También resultaron agredidos un periodista del canal C5N y un camarógrafo de la señal Todo Noticias (TN) que trabajaban en el lugar. Cientos de socios e hinchas de Independiente se acercaron hasta la puerta de la sede a protestar y pedir que se fije una fecha para los comicios.

Los incidentes comenzaron cuando algunos manifestantes se desplazaron hacia una de las calles laterales de la sede para interceptar la salida de Hugo Moyano y el resto de los dirigentes oficialistas. Desde entonces y por espacio de más de una hora, los socios mantuvieron un enfrentamiento con la policía en el que se intercambiaron piedras, gases lacrimógenos y disparos de bala de estruendo.

"Hasta que no tengamos una fecha para la elecciones, creo no que se van a poder jugar más los partidos ahí. Hay que se coherentes y estar en lo preventivo. Si no está garantizada la seguridad, no se va a considerar jugar en Avellaneda", planteó Aparicio. "La gente no se va a calmar. Si pasa este partido (con Atlético Tucumán) y se organiza otro, ¿qué cambia?. Hay que ser honestos. Estamos hablando mucho con AFA y noto un interés de trabajar en equipo para apoyar esta medida. No vamos a poner en riesgo nada, el ministro (Sergio Berni) está más firme que nunca con esta idea", aseguró.