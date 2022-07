El sindicalismo peronista ya da por descontado el regreso de Juntos por el Cambio a la Casa Rosada

El escepticismo se ha instalado en el ánimo de la dirigencia sindical de la mano del agravamiento de la crisis política y económica que golpea al Frente de Todos. Más allá de los diferentes posicionamientos internos en la CGT, lo cierto es que el único consenso que se percibe en el mundo sindical es que Juntos por el Cambio se encamina a volver a la Casa Rosada luego del enorme fracaso del presidente Alberto Fernández.

“Por más que intenten impulsar la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner o hacer jugar en una PASO a varios gobernadores, la sociedad nos va a castigar muy fuerte y tienen una herramienta a mano que es Juntos por el Cambio, lo notamos en las bases de nuestros gremios, hay mucha bronca”, comenta con desilusión y realismo a MDZ uno de los integrantes de la conducción de la central obrera.

“Es incomprensible que la dirigencia política del peronismo no logre entender que el padrón electoral ha cambiado y ya no se puede subestimar al laburante por más que sea de origen peronista, la fidelidad del voto ya no es la misma, sobre todo entre los trabajadores más jóvenes, son más libres e independientes que la generación de sus padres y abuelos”, describe la realidad social de la clase trabajadora un referente de uno de los gremios industriales de mayor tradición.

Frente a este inquietante panorama los Gordos de la CGT ya empezaron a analizar con mayor profundidad la relación de fuerzas dentro de la coalición opositora. Siempre atentos a ser interlocutores del poder de turno, este grupo de sindicalistas se han comenzado a acercar a los presidenciables de JxC. La mayoría de ellos vienen apostando por Horacio Rodríguez Larreta con quien siempre han tenido una excelente relación, pero no quieren descuidar los movimientos de Mauricio Macri.

“Horacio es el candidato ideal, siempre ha sido un componedor y le gusta la negociación tanto como a nosotros, lo mismo creen en el mundo empresario con lo cual podría ser un presidente de transición para implementar reformas urgentes, pero con consensos, nunca va a romper esos códigos y eso es lo que lo hace tan confiable”, describe una fuente sindical. Evidentemente se sentirían mucho más cómodos con el jefe de Gobierno porteño en la Casa Rosada que con Patricia Bullrich.

Si bien la presidenta del PRO tiene su propia pata sindical liderada por el farmacéutico Marcelo Peretta, el resto de los gremios más poderosos miran con más simpatía a Rodríguez Larreta. Los vínculos se han aceitado mucho en los últimos años empezando por el gremio de los municipales porteños (Sutecba) que conducen Amadeo Genta y Alejandro Amor, este último muy cercano a la mesa chica del larretismo.

También se suman Gerardo Martínez (Uocra), Andrés Rodríguez (UPCN), José Luís Lingeri (AYSA), Dante Caamaño (Gastronómicos porteños), entre otros. Armando Cavalieri, siempre con rápidos reflejos, conversa con Larreta y sigue cultivando su relación Macri. El histórico jefe del gremio de empleados de comercio, tal como lo adelantamos en MDZ, cree que el fundador del PRO tendrá su “segundo tiempo”.

Las especulaciones sobre un eventual regreso del expresidente dividen aguas en el mundo sindical. Obviamente, los más negociadores intentarán adaptarse a cualquiera de los tres dirigentes del PRO con más chances. En el ala más combativa que lideran los Moyano y el bancario Sergio Palazzo la figura de Macri sigue generando rechazos, por eso, aunque no lo digan públicamente, prefieren a Rodríguez Larreta.

La mayoría de los sindicalistas tienen muy buen vínculo con Diego Santilli y lo consideran un garante para evitar conflictos si es que el mandatario porteño sucede a Alberto Fernández. En conclusión, la dirigencia sindical se está preparando para el regreso del PRO ya que no contemplan a la Unión Cívica Radical. “Los radicales se van a quedar sin nada, a lo sumo podrán poner un vicepresidente decorativo, pero otra vez no tendrá un presidente, tampoco un gobernador bonaerense y mucho menos al jefe de Gobierno de CABA”, comenta con cierta ironía un sindicalista.