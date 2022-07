Para Roberto García Moritán, Juntos por el Cambio está en una disputa adolescente

La crisis, sobre todo política, en el Frente de Todos y una endeble economía nacional comienzan a generar lugares en las perspectivas hacia las elecciones del próximo año. La oposición va tomando fuerza, aunque dentro de la misma se percibe una falta de unión definitiva.

El diputado porteño Roberto García Moritán, quien no hace mucho tiempo vaticinó que el dólar iba a romper la barrera de los 300 pesos, cuestionó con dureza al Gobierno de Alberto Fernández y habló de la actualidad de la principal fuerza opositora al afirmar que deben resolverse algunas "disputas adolescentes" en referencia a la interna por candidaturas en Juntos por el Cambio, sobre todo entre Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri, quien en la última semana saltó a escena recorriendo distintos lugares para tomar contacto con los vecinos.

"Este Gobierno no tiene nada de credibilidad. Lo único que va a lograr apaciguar un poco la idea de un desastre en el horizonte es que desde la oposición empecemos a transmitir solidez, proyección, ideas", indicó García Moritán.

Y agregó: "Nos falta un poco de madurez, estamos en la disputa adolescente de ver quién mide más, quién es más importante, sin tener en claro que vamos a hacer. En el momento en el que sepamos y lo comuniquemos, es clave empezar a gobernar y generar riqueza para que las personas vivan mejor".

El legislador lamentó la suba del dólar blue, que llegó a 350 pesos este viernes (aunque luego se planchó en 338 pesos), y denunció que la sociedad se ve afectada por la crisis económica generada por el mandatario y la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

"Esto es un desastre. Durante dos años fuimos liderados por una persona que engañó a todos los argentinos que mientras nos enseño estaba de joda en Olivos, no solamente en la fiesta de Fabiola (Yañez), sino que además se escondió detrás de la falda de su mujer, y fue elegido por una persona que solamente gestionó su jubilación y su impunidad. No había manera de que esto no saliese mal. Ellos son una maquina de generar mentiras", declaró García Moritán.

Además, sostuvo que el Frente de Todos busca llevar adelante un modelo de país "que fracasó", en referencia al socialismo, y detalló: "Cuando pasa este tipo de cosas es porque tenés gente que no sabe nada y que no tiene condiciones morales para llevar adelante nada, ni una empresa, sino que además lo rechazó la sociedad".

"Los argentinos no queremos esto. Y estos tipos están empeñados a llevar un modelo de país que fracasó donde estuvo. El socialismo fracasó. No se puede hacer socialismo con pobreza, se puede hacer con riqueza", finalizó.