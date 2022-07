Los puntos con los que Silvina Batakis buscará un guiño del Fondo Monetario Internacional

Este lunes, Silvina Batakis mantendrá su primera reunión presencial (la anterior fue por videoconferencia) con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional Kristalina Georgieva, a la que deberá convencer de mantener una postura flexible con Argentina, un país que se encuentra endeble económicamente producto de las constantes disparadas del dólar paralelo, una inflación que en el último año, de junio de 2021 a junio de 2022, marcó un 64 por ciento, la caída de reservas del Banco Central, la emisión monetaria y el desequilibrio fiscal.

Si bien a priori se estima que Batakis reconfirme que Argentina mantendrá el acuerdo que Martín Guzmán selló con el Fondo Monetario Internacional, la idea de la titular de Hacienda es poder lograr algunas flexibilizaciones con la entidad con sede en Washington.

Una de las claves en la exposición de la ministra ante Georgieva es poner sobre la mesa que el Gobierno nacional tendrá una recuperación de reservas a partir del mes de septiembre, cuando se reduzca la importación de energía, sobre todo porque este invierno, las compras al exterior de gas licuado hicieron que las reservas brutas cayeran por debajo de los 40.000 millones de dólares.

Ahora bien, el punto que puede ser conflictivo es que el Fondo Monetario Internacional haya hecho foco en las corridas de la semana que pasó, donde el dólar blue tocó los 350 pesos y luego se planchó en los 338 pesos cerrando, así, siete días caóticos para la economía nacional.

Y porqué puede ser conflictivo ese punto. Al FMI no le gusta, por decirlo de alguna manera, que el tipo de cambio no sea transparente, objetivo que Argentina no cumple por la enorme cantidad de cotizaciones que tiene de la divisa norteamericana.

Uno de los objetivos planteados en el acuerdo con Guzmán fue el de la reducción de déficit fiscal. Por eso, Silvina Batakis se mantendrá firme en la postura que optó de congelar el nombramiento de personas dentro del Estado, sumando el proceso de quita de subsidios en las tarifas de luz y gas, más allá de que se haya abierto una especie de padrón donde los usuarios se inscriben para mantener los beneficios sobre las boletas de esos dos servicios.

Estos puntos que expondrá Batakis en la reunión de este lunes, fueron consensuados el viernes en el cónclave que mantuvo con el presidente Alberto Fernández y el titular del Banco Central Miguel Pesce.

Lo que resulta llamativo por estas horas es que con Batakis ya en Estados Unidos, el Gobierno no haya hecho anuncios en materia económica durante el fin de semana, algo que puede causar un comienzo de semana complicado respecto de la cotización del dólar.