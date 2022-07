El cambio cultural en la vida institucional y política de las pymes

Gaspel Sanitarios es una empresa nacida en 1983 con el objetivo claro de buscar una salida laboral y a su vez desarrollar un desafío personal en una Argentina que volvía a la democracia. Me acuerdo como si fuese hoy que todo comenzaba en un pequeño local en la calle Suipacha y Córdoba, en la ciudad de Rosario, donde me inicié vendiendo artículos de agua y gas.

Como todo emprendedor pyme, inmediatamente y de acuerdo con las necesidades de la zona (que carecía de gas natural) incorporé a mi empresa cargas de garrafas de gas. Año tras año la construcción en la zona fue creciendo y esto me permitía incorporar nuevos productos y sistemas que comenzaban a instalarse en Argentina. Apostando, invirtiendo y tomando riesgos.

Con ese ritmo, la empresa siguió innovando para así encontrar respuesta a necesidades insatisfechas, que la distinguió de los competidores y le permitió llegar al posicionamiento que hoy tiene en el mercado. Allá, al principio de los ochenta, era inimaginable este presente: Gaspel Sanitarios comenzó como un pequeño negocio y hoy cuenta con un local de 6500m2.

Si bien durante la crisis uno no puede ver el mediano y menos el largo plazo, estas situaciones permiten oportunidades. Por eso, luego de la pandemia abrimos nuestra nueva unidad de negocios que incorporó materiales para la construcción, lo que nos permite ingresar “antes” a la obra y brindar un servicio comercial integral.

Con mi experiencia y entendiendo que crecer como empresario no es suficiente para un impacto duradero en la Argentina, comencé a averiguar cómo comprometerme de forma real y sostenible en el tiempo. Buscando material en internet me encontré con una entrevista radial al vicepresidente del Movimiento Nacional Pyme (Monapy), Maximiliano Pisetta, que me llevó a ponerme en contacto con sus autoridades. Yo como empresario pyme no sabía la verdadera magnitud que tiene la microeconomía en el país: es generadora del 70% del empleo y del 42% de la riqueza nacional, además está en cada rincón del país y trabaja a un 40% de su capacidad ociosa.

Después de haber presidido diferentes entidades y cámaras tomé conciencia de la pérdida de tiempo que transité ya que, si bien son necesarias, muchas veces están condicionadas por la coyuntura y los intereses políticos, dejando de lado las preocupaciones de las pymes que son cómo generar más empleo y crecer en producción.

Después de un año como referente de la Mesa Rosario del Movimiento Nacional Pyme puedo decir que supera todas mis expectativas, no solo por el proyecto de ley que proponemos sino también por el testimonio de cada uno de sus integrantes.

Mediante una lucha federal respaldada por un proyecto contundente estamos convencidos de que si se dan las condiciones que buscamos en la ley que proponemos (baja impositiva, acceso al crédito y fin de la industria del juicio, entre otras cuestiones) podemos generar en el término de un año más de dos millones de puestos de trabajo.

Empresarios, Monapy es el inicio de un camino y cambio cultural en la vida institucional y política de las Pymes. ¡Súmense!

*Eduardo Maradona es titular de Sanitarios Gaspel y miembro de Monapy.