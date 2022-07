Agustín Rossi culpó a Martín Guzmán por la grave crisis que pone en jaque al Gobierno

El titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, culpó al ex ministro de Economía Martín Guzmán por la corrida cambiaria que se desató tras su salida y que ha puesto en jaque al Gobierno de Alberto Fernández.

"No recuerdo corridas que hayan llevado tanto tiempo. La última semana de Guzmán parecía que la teníamos controlada, pero la renuncia de Guzmán disparó la inestabilidad nuevamente", aseguró Rossi en diálogo con FM Milenium.

"Fíjense la paradoja, porque Guzmán que durante dos años y medio dijo que uno de sus objetivos era tranquilizar y desestresar la economía, pero su renuncia le pegó a la economía un pico de estrés que no veíamos desde la derrota de Mauricio Macri en las PASO de agosto de 2019", reconoció el funcionario.

El dólar blue cerró la semana en $338 para la venta.

"Desde el punto de vista social, por lo que yo hablo con los ministros que son responsables de esas áreas y con los gobernadores, la verdad es que diría que la cuestión social está bastante contenida", completó el titular de la AFI.

En ese marco, Rossi destacó que "la economía sigue funcionando, no se ha cortado la cadena de pagos y se sigue generando empleo". No obstante, el ex ministro de Defensa reconoció que "la inflación genera un desgaste sobre los salarios" que preocupa especialmente al Gobierno.

Por último, Rossi se refirió al informe del Mossad publicado este viernes en The New York Times en relación a las pruebas que pueda aportar a la causa del atentado contra la AMIA, y dijo que "ahora tiene que seguir el camino judicial".