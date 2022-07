Temor por saqueos: el responsable de un movimiento social llevó algo de tranquilidad

Luis Böhm, responsable del Movimiento Evita en Mendoza, habló con MDZ radio luego de que Juan Grabois, del Movimiento de Trabajadores Excluidos, este jueves diera un duro discurso en el que reactivó los fantasmas de la peor época económica de los últimos tiempos: la crisis de 2001 y los saqueos.

En un discurso en el cual estaba siendo muy duro con el presidente por la crisis económica que atraviesa el país. Grabois dijo: "Prefiero decir estas cosas ahora y no lamentarme cuando empiecen los saqueos". Eso encendió las alarmas sobre posibles gestas en este sentido dentro de organizaciones sociales. Sin embargo, en Uno Nunca Sabe, Bohn llevó algo de tranquilidad a la audiencia.

Se le consultó a Luis Böhm si es cierto que algunos movimientos sociales vinculados a Grabois fueron a supermercados de Buenos Aires a buscar comida, ante lo que el entrevistado respondió: "No lo sé. No me consta ni tengo forma de constatarlo. Lo que sí puedo decir es que 'la pradera está seca', como expresamos en el campo, y cualquier fósforo o un rayo puede producir un incendio".

"A nivel provincial -por Mendoza-, en ninguno de los 122 merenderos que maneja el Movimiento Evita, he recibido ninguna alerta de que grupos organizados estén yendo a pedir a los supermercados. Tampoco de que estén con un foco de saqueos ni que ninguno lo esté organizando. Porque seamos sinceros, muchas veces en crisis, los saqueos se dan manera espontánea, nacen como un pedido anárquico espontáneo, y si son 20 personas, el supermercado les da algo de mercadería, pero cuando son 80 o 100, en esos contextos es cuando puede darse un saqueo imprevisto", continuó.

De todos modos, el ex legislador dijo que "a mi personalmente nunca me ha pasado, pero he conversado con madres y padres que han estado durante 3 o 4 días sin poder darles un plato de comida a sus hijos. No sé cómo reaccionaría yo en esa situación. Yo con la panza llena puedo decir que está mal, que no sería lo mejor, que la democracia tiene otros mecanismos de presión, de búsqueda de consenso. Pero bueno, hay que ponerse en esa situación".

De igual manera insistió en que "no tengo información al respecto, y si no la tengo es porque no ha existido, porque tenemos un sistema de alarmas que cuando se produce un hecho incipiente que pueda dar lugar a una reacción espontánea de este tipo, inmediatamente somos informados".

"Las organizaciones sociales somos organizadoras de la desesperanza. Actuamos como un espacio donde los más desesperanzados acuden a nosotros y los ayudamos, por solidaridad, con el merendero, el comedor, las rifas, las donaciones que hacen algunos comerciantes, hay una cadena de solidaridad que contiene situaciones críticas. Ahora, insisto, 'la pradera está seca' y la sensación que tengo es que 2 factores pueden desarrollar un foco de incendio: alguna medida o hecho que dispare un rayo, o están los que están con los fósforos", concluyó Luis Bohn.