La vuelta del tren a Mendoza: pese a los avances, ¿por qué Suarez dice que 'no sabe nada'?

El diputado provincial de Juntos por el Cambio, Jorge Difonso, está trabajando junto al legislador del Frente de Todos Adolfo Bermejo por la vuelta del tren de pasajeros que conectará a Buenos Aires con Mendoza. Sin embargo, hace unos días el gobernador Rodolfo Suarez dijo que "no sabe nada" al respecto. Para esclarecer la situación, Jorge Giménez, al frente de la Regional Cuyo de Trenes Argentinos y Difonso, contaron a MDZ Radio los avances.

Esta semana San Luis celebró la llegada del tren desde Buenos Aires hasta la localidad sanluiseña de Justo Daract. Eso activó la esperanza de que el ferrocarril llegue a la provincia de Mendoza, al que Argentina despidió un 10 de mayo de 1993.

Pero el gobernador Rodolfo Suarez dijo en una entrevista radial que "sobre la llegada del tren no hay nada. Nadie ha hablado con nosotros ni hay un proyecto concreto en ese sentido. Yo no lo veo como algo que vaya a llegar pronto".

Sin embargo, Jorge Difonso contó en MDZ Radio que han diseñado un masterplan, que es una hoja de ruta, para intentar recuperar más de 900 kilómetros de vías que tiene Mendoza, las cuales hoy no están funcionando. Son tanto del San Martín como del Belgrano y hay ramales en los 18 departamentos de la provincia. "Para esto hemos tenido reuniones en la esfera nacional y también con distintos intendentes, no sólo de Mendoza sino incluso de La Pampa y de San Luis", aclaró.

"Justo Daract es muy importante para Mendoza porque la pone en la antesala del ingreso del tren por La Paz hasta la estación de Las Catitas, donde se bifurca a Montecomán vía Ñacuñán o hasta estación Gutiérrez vía Palmira, por el este", detalló Difonso.

Entonces, se le preguntó a Difonso por qué Rodolfo Suarez casi que desconoce esta realidad del tren llegando a Mendoza. A lo que sólo respondió: "Le pediría al gobernador que escuche a la gente. Todas las localidades se están expresando a favor de la vuelta del tren. Inclusive hemos tenido reuniones oficiales con intendentes de todos los colores políticos, Stevanato de Maipú, Orozco de las heras, Marcolini de Alvear, Félix de San Rafael, Orozco de Las Heras, con distintos jefes comunales. Esto viene avanzando y es muy necesario que se haga. Otras provincias lo han conseguido y Mendoza tiene que estar en esta línea también".

Difonso no se atrevió a dar fechas, pero dijo que van muy avanzados. Mientras que Jorge Giménez, por su parte, desestimó la posibilidad de que sea a fin de año, como se rumoreaba. "Yo no quiero generar demasiada expectativa, no es conveniente de ponerse un tope de 3 o 4 meses para este tipo de proyectos. Pero es cierto que el tren viene a Mendoza", aseguró.

El titular de Regional Cuyo de Trenes Argentinos dijo que "hace mucho tiempo nos sumamos a este equipo, que es gigante. Yo elegí ser parte en la medida de que sirva para Mendoza, sino no me interesaba ir a perderme a la gran ciudad".

"En agosto se empezará con la inspección de todo el tramo de vías, porque no es lo mismo llevar carbón, piedras, cosas de carga, que llevar personas. Seguramente habrá tramos que haya que mejorar. Pero esto es una decisión política del Gobierno nacional que se va ejecutando porque hay inducción y ganas", siguió Giménez.

Los detalles sobre la vuelta del tren a Mendoza

Difonso explicó que "hoy el traslado de un contenedor con fruta, desde General Alvear hasta Bahía Blanca cuesta 2 mil dólares y ese mismo contenedor atraviesa el océano y llega a Holanda por 800 dólares. Cuando en realidad un tren de carga puede llevar 40 contenedores. Sería más competitiva la producción porque se abaratarían los costos de transporte y logística".

Sobre el transporte de pasajeros, a precio de hoy, Difonso estimó que un pasaje de Mendoza a Buenos Aires costará mil pesos por persona.

Además, "el tren dará la posibilidad de generar mano de obra en la reconstrucción y el mantenimiento de vías. Se generaría mucho empleo".

Para concluir, Difonso dijo que ahora "estamos hablando con técnicos, haciendo un inventario de las vías, que en algunos lugares están muy bien; en otros hay que hacerlas de nuevo, en otras un mantenimiento. Lo mismo que en las estaciones de carga y descarga", concluyó.