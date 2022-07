Paritarias: los detalles de la oferta salarial que llevó el Gobierno

El Gobierno de Mendoza y los gremios estatales provinciales retomaron este viernes las reuniones paritarias para discutir una revisión del acuerdo salarial firmado a comienzos del 2022, a raíz de la escalada inflacionaria de los últimos meses. Los representantes paritarios del Ejecutivo provincial llevaron una propuesta de suba salarial extra del 12% al 40% que ya se había firmado en marzo con todos los sectores de la administración pública.

El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) fue el primer interlocutor del Gobierno en esta reapertura paritaria, que rechazó el ofrecimiento y ratificó el paro convocado para martes y miércoles de la próxima semana.

En marzo, el Gobierno firmó con todos los gremios estatales un convenio que establecía una suba salarial anual del 40% en siete tramos mensuales (12 % en marzo, 4% en abril, 4% en junio, 5% en agosto, 5% en septiembre, 5% en octubre y 5% en noviembre). Además de una suma fija de $7.200 y el compromiso de revisar el acuerdo en septiembre. No obstante, el aumento descontrolado de la inflación que viene atravesando Argentina en los últimos meses motivó la decisión de las autoridades de adelantar la reapertura de las paritarias a julio.

La subsecretaria de Gestión Pública y Modernización del Estado, Beatriz Martínez, explicó que la nueva propuesta oficial incluye una suba salarial del 5% en julio, que ya había sido anunciado semanas atrás por el gobernador Rodolfo Suarez.

“Recordemos que julio en la propuesta original era un mes que no tenía ningún aumento”, manifestó Martínez. “A eso se agrega un escalón diferencial que se va a dar durante el mes de agosto que al 5% original para es mes se le agrega una suma alcanzando el 12%”, indicó la representante paritaria del Gobierno.

Aclaró que “para los meses que sigue se continúa con el cronograma que traíamos desde el mes de marzo de un 5% en septiembre, %5 en octubre y 5% en noviembre. Y hemos propuesto una mesa de revisión en noviembre”.

Pasando en limpio, el Ejecutivo provincial propuso una suba salarial extra del 12% que se sumaría al 40% acordado en marzo y se compromete a reabrir la discusión salarial en noviembre.

Martínez descartó que el Gobierno vaya a ofrecer una actualización salarial mensual atada a la inflación, comúnmente denominada cláusula gatillo. “La propuesta del Gobierno lo que busca es paliar la inestabilidad económica que se ha producido. No podemos hablar en este momento de esa famosa cláusula gatillo porque no conocemos los datos de lo que va a pasar en los meses subsiguientes. La realidad que teníamos en el mes de marzo no es la que nosotros tenemos hoy en el mes de julio. Entonces, lo que podemos hacer es acortar tiempos de negociación que nos eprmitan ir dando previsibilidad”, subrayó.

La reacción del SUTE fue rechazar el ofrecimiento y ratificar la medida de fuerza convocada para la próxima semana. La secretaria general del gremio, Carina Sedano, expresó que “teníamos muy bajas las expectativas y ahora las perdimos. El ofrecimiento no cumple con los requerimientos de nosotros de que acompañe a la inflación. Ese 12% no cumple con lo que hemos estado pidiendo y con lo que sucede en la provincia”.

“Ratificamos el paro. El Gobierno con esta propuesta nos lleva nuevamente a las calles, nos convoca este martes y miércoles a salir nuevamente porque somos los trabajadores peores pagos del país”, sostuvo la dirigente sindical.

Tras la falta de acuerdo en esta primera audiencia, el Ejecutivo y el SUTE pasaron a un cuarto intermedio para volver a reunirse el próximo jueves.

En tanto, Martínez indicó que este ofrecimiento será el mismo que presentará el Gobierno a todos los sectores de trabajadores estatales. Esta previsto que durante esta jornada tengan también lugar las reuniones con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que representa al sector de la Administración Central y luego con la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros)

Este viernes será el turno de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Ecoparque, Parque y Paseos Públicos, Guardaparques, Régimen 35, Régimen 15 de Salud e Instituto de Juegos y Casinos. A su vez, las reuniones continuarán el martes 26 con los organismos de control y el miércoles 27 será el encuentro con funcionarios y empleados judiciales, Dirección Provincial de Vialidad, Fondo para la Transformación y el Crecimiento, Subsecretaría de Trabajo y Empleo y EPAS.