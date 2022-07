La inquietante amenaza de Juan Grabois sobre los saqueos

Juan Grabois redobló la apuesta al término de la movilización piquetera contra Alberto Fernández y advirtió sobre el regreso de saqueos a los supermercados en medio de la crisis económica y social en un contexto de inflación cercana al 100% anual. "Prefiero decir estas cosas ahora y no lamentarme cuando empiecen los saqueos", advirtió anoche el líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) en una entrevista televisiva.

Grabois además sostuvo que el estallido social podría ocurrir en "semanas o meses". "Los gobiernos que se fueron indecorosamente cayeron por estallidos sociales", advirtió al agregar que "para que haya estabilidad política tiene que haber estabilidad económica y para que haya estabilidad económica tiene que haber estabilidad social. Esto lo decía Evo Morales".

"En este país es todo caro menos jorobar al pueblo. Estuvieron en un cumple, pero se terminó. Que empiecen a ordenar las cosas ajustando arriba, no abajo. Ahora hay un ajuste permanente sobre los sectores populares, sobre los jubilados de la mínima, los trabajadores pobres e informales", se quejó Grabois.

"Para mí, este argumento estilo Thatcher que decía ‘no hay otro camino’, ¿Cómo que no hay otro camino? ¿Cuántos millones de dólares hay en las silobolsas? ¿No se les ocurre nada para que esa fortuna que está en la tierra de nuestra patria se convierta en reservas del Banco Central?", cuestionó.

"El presidente tiene que sentir la presión de los pobres, no de los ricos. Es joda esto. Hace lo que ellos quieren". Según su óptica, el Gobierno "no está dispuesto hasta ahora a hacer lo que hay que hacer porque le tiene miedo a determinados sectores, que no son los populares. No es temor ni necesidad, es miedo y obediencia".