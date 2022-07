Esta es la esperanza de Argentina para el futuro económico

El economista Carlos Burgueño es columnista de MDZ Radio y dentro de su segmento "la buena noticia del día", encontró un motivo para festejar, en medio de la crisis que atraviesa actualmente Argentina. En ese contexto, contó también cuál es la esperanza del futuro económico del país.

"Si hay algo que este país tiene es futuro, no tiene presente, pero tiene futuro", comenzó diciendo Burgueño. Luego celebró el anuncio que hizo ayer el secretario de Energía, Darío Martínez, en relación a que la producción de gas llegó a un nuevo récord, que se solidificó en ese número, porque es en referencia a la producción no a los precios, y que de ahora en adelante todo esto irá en ascenso. No se irá multiplicando pero sí creciendo en porcentajes mayores.

"Fundamentalmente, estamos hablando de Vaca Muerta y cuando el gasoducto esté disponible, ojalá sea lo más pronto posible, las exportaciones serán un hecho. Incluso serán contrasícilas y permitirán financiar exportaciones de energía. Porque exportaremos el gas pero luego importaremos otras cosas relacionadas a la energía. Es algo cierto, absolutamente palpable", dijo el economista.

Luego, el columnista aclaró que "Vaca Muerta no es el complejo sojero, no es la zona núcleo, pero será la segunda soja para las exportaciones argentinas. Con lo cual, el presidente que viene, si no lo choca, y continúa con el proyecto del gasoducto tal cual está planteado, hay esperanza".

"Alguien ajeno se preguntará por qué no lo harían, bueno, tenemos el ejemplo de que los dos últimos presidentes rompieron lo que hizo el otro sobre Vaca Muerta. Macri canceló el proyecto de Cristina Kirchner y Alberto Fernández el de Macri", continuó. Por eso insistió, "si no se lo chocan, en 2024 el gasoducto será una realidad para Argentina".