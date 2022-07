Disparada del dólar: los cueveros le piden a Alberto, Cristina y Batakis que no hablen mas

MDZ hablo con un importante mayorista del dólar Blue de la capital bonaerense, como se dicen en las mesas de café del microcentro financiero “Antes de hacer algo con ‘El verde’ habla con -vamos a llamarlo- Pablito si te bendice dale para adelante”. Pablito, es uno de los principales proveedores de arbolitos y grandes compradores del billete americano en La Plata. Lo primero que nos dijo en un tono de desazón es: “Por favor que esta gente no hable más. Si van a hablar que digan que tienen un plan, si siguen mostrando parches hoy mismo se va a $ 500”

“No puedo seguir trabajando a perdida, hoy no va a vender nadie. Solo vamos a comprar como para recortar las perdidas que tuvimos ayer”, sentencio el cuevero y agrego: “Ayer hice una operación después del cierre para un amigo y hoy arranque 3 palos abajo, así estalla todo”

Pablito fue más que grafico con lo que está pasando en las mesas de dinero que abastecen al interior del país: “Ninguno de mis proveedores me quieren vender y si me venden algo al precio que me vendan para alguna operación los compro. Me dicen 330; 340 o 350 los compro, no sé qué va a pasar. Y si alguien quiere le aplico a full, yo no voy a perder más. Esta todo desactualizado en un rato me mandaron 5 audios con todos precios distintos. Ahora paro la pelota y voy viendo… ¡Pero que estos tipos no salgan a hablar más por favor!”

Y agregó: “Ahora la orden que di a los que trabajan para mi en la calle es cero ventas, solo compras para cubrirnos y ver qué pasa. Si alguno quiere comprar arriba de los 335/ 340 previa autorización y depende quien sea le vendo.”

Asimismo, el cuevero sostuvo: “Ahora, tomando las operaciones de ayer yo ya perdí. No me puedo quedar quieto, tengo que moverme para sacarme los pesos. Voy a ver si compro televisores para el mundial, motos o algún auto o algo de alguien que este desesperado para no quedarme con los pesos, después los vendo y recupero la perdida. No me puedo quedar con los pesos, porque miro la pila que tengo en la oficina y cada segundo pierdo más”

Mientras se escribía esta nota en las calles y las cuevas de La Plata el dólar Blue -que para el gobierno en la voz de la Vocera Presidencial Gabriela Cerruti el dólar Blue no impacta en la economía real- se ofrece por encima de los $345 y subiendo. Seguro que cuando leas esta nota vas a decir porque no compre a $340

En tanto, ante la disparada del dólar muchos los comerciantes están recibiendo mensajes de sus proveedores avisándoles que no van a vender productos hasta nuevo aviso, por lo que varios empezaron a retirar de la venta productos y solo venden lo necesario para poder pagar sueldos.