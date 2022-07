Cómo están las cuentas provinciales y qué pretende el Gobierno de Rodolfo Suarez

La situación de la economía provincial es para la oposición “muy delicada”. Para el Gobierno no es “caótica”, pero reconoce que tiene un problema a la vista, que son vencimientos de deuda en dólares a pagar en 2023. Por eso, el gobernador Rodolfo Suarez “implora”-utilizando su propio término- a la oposición que le de los números legislativos para aprobar el roll over. Esto quiere decir una herramienta que le permita mejorar las condiciones de la deuda que ya tomó. En este caso, estirando los plazos o pesificando parte de esa deuda con el mismo acreedor, una posibilidad que se estaría analizando en el Gobierno.

Para Nicolás Aroma, el economista que trabaja junto al peronismo, la situación de la provincia es “muy delicada y no se trata de algo nuevo”. Esto, de acuerdo a su análisis “lo vio venir el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, cuando anunció el superávit. Es decir que los ahorros no se vuelcan ni a los salarios, ni a la salud, ni a la educación ni a la obra pública” porque hay que guardarlos para pagar la deuda.

El economista aseguró ante MDZ que los vencimientos de deuda en dólares para 2023 “duplican lo invertido en obra pública de los últimos dos años”. Dice que si se observan los vencimientos en moneda extranjera que deberá enfrentar la provincia en el próximo año, es decir en 2023 y además en los próximos cuatro años, “la situación es alarmante”.

Asimismo, Aroma admite lo siguiente: “Lo que se debe cancelar en dólares por parte de la provincia a los bonistas privados sólo en 2023 representa el doble de lo ejecutado en obra pública en los últimos dos años en Mendoza, o cuatro veces la obra pública ejecutada en el año 2021”.

En ese sentido, el diputado radical Jorge López dijo a MDZ: “El panorama no es caótico pero sabemos que hay vencimientos de deuda el año que viene y necesitamos de la herramienta legislativa para conseguir mejores condiciones con el mismo acreedor. No es para endeudarnos la autorización que se pide, sino para poder cancelar deuda vieja de una manera más conveniente".

Respecto del plan de obras públicas, López aseguró que se vio reducido a la mitad porque “ la oposición no dio el roll over” cuando el Gobierno lo pidió con anterioridad. Es por eso que la semana próxima desde el oficialismo insistirán al PJ que dé el aval necesario para su aprobación. Es decir, necesita que los dos tercios de ambas cámaras legislativas respalden esta autorización y si el peronismo no quiere, no será aprobado.

Según pudo saber MDZ, una posibilidad que manejan en Casa de Gobierno es pasar parte de la deuda que tiene en dólares a pesos, algo que ya hizo la Nación. El exgobernador Alfredo Cornejo fue colocó un bono en dólares. Se trata del Bono PMY24 por 500 millones de dólares que fue colocado en mayo de 2016 y luego ampliado en 90 millones. Con el correr de los años, la deuda se ha ido reduciendo, pero con un dólar difícil de controlar la pesificación sería una posibilidad concreta.

Para López, “la provincia ha ido cumpliendo con sus obligaciones y demostrando responsabilidad. Hoy la deuda es de 1.119 millones de dólares. Pero en 2018 era de 2000 millones. Por lo tanto, la provincia ha ido achicando su deuda".

Para Aroma, en tanto, el bono que tomó Cornejo dejó a “a merced de los bruscos aumentos del tipo de cambio lo cual tornaría insustentables las finanzas del Estado mendocino" Por lo tanto, para el economista, los más de 400 millones de dólares que deberá pagar Mendoza en sólo cuatro años, a partir del año que viene “son un obstáculo para el desarrollo y el empleo”. Lo que hace la provincia, describe el economista es “basarse en un esquema que consiste en inflación con crecimiento, por lo tanto la recaudación de impuestos como el IVA aumentan pero sin volcarnos a la población, es decir ajustando para pagar deuda”, explicó.

“La oposición debería dar la herramienta del roll over porque además Mendoza está última respecto los recursos que recibe per cápita del Gobierno nacional. Ya que no reclaman en la Nación, por lo menos que nos den esa herramienta”, concluyó López.