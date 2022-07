Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, una relación quebrada y sin retorno

A pesar de la débil e inestable tregua política sellada entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner tras la asunción de Silvina Batakis, la crisis interna y externa del Frente de Todos no se detiene. Los diagnósticos sobre el futuro del Gobierno nacional son alarmantes no sólo cuando los realiza un dirigente opositor sino también cuando se pronuncian periodistas ultra kirchneristas como Roberto Navarro: "No hay consciencia de que puede haber una crisis explosiva en semanas".

"Algo hay que hacer. Si no hacés nada, te pasan por arriba. Vas a tener una inflación del 10% mensual", fue el ultimátum lanzado por el comunicador del Destape Radio. Navarro también advirtió que a pesar de la renuncia de Martín Guzmán, la relación entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner es igual de mala: "La relación es tan mala como cuando no se hablaban, no hay ningún acuerdo entre ellos de cómo reorganizar el Gobierno ni el rumbo".

Además dijo que el presidente no tiene "el poder que tenía y no quiere compartir ciertas decisiones". De la vice dijo que su agenda sobre el "lawfare" y la disputa judicial, que reconoció como importante, "no tiene que ver con la agenda cotidiana de la gente, que le cuesta encontrar la relación entre lo que dijo (sus denuncias contra la Corte Suprema) y el precio del pan".

"La gente cree que lo peor ya pasó y esto ni empezó. Es la crónica de una muerte anunciada y en la lápida va a decir que nos morimos por boludos. Este es un Gobierno de boludos", se quejó el periodista ayer al aire. "Nos hemos generado un problema a nosotros mismos. Es terrible que haya pandemia y guerra, pero en condiciones bien organizadas este país salía ganando con eso. No somos capaces de hacer una segmentación (de tarifas), de hacer un gasoducto, y muchas cosas son por las internas", lamentó.

"Con el poder dividido no se van a poner de acuerdo, en un país donde el presidente no manda y tiene que consultar con un montón de gente y ni siquiera quiere empezar a consultar", aseguró. E incluso se animó a cuestionar a Cristina: "La experiencia de agarrar a una persona decir 'sos vos', y después se complica. Y si le tirás piedras desde abajo, es peor".

Casi en línea con Juan Grabois, quien advirtió que habrá saqueos a supermercados si el Gobierno nacional no toma medidas para mejorar el ingreso. Se despidió: "Estos son días tranquilos en comparación con lo que se viene si no tomás decisiones drásticas".