Denuncian a militantes de La Cámpora que escracharon a Ricardo López Murphy

Los militantes de La Cámpora que le hicieron un piquete en la UBA a Ricardo López Murphy para impedir que ofreciera una charla fueron denunciados ante la justicia. La presentación fue realizada por Felipe Patocchi y el abogado José Lucas Magioncalda, y los denunciados serían Facundo Galván, "Mili" Acevedo y "Chechu" Pérez Ríos, "así como a todos aquellos integrantes de la agrupación La Cámpora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por el delito tipificado en el artículo 160 del Código Penal".

El artículo arriba mencionado establece: "Será reprimido con prisión de quince días a tres meses, el que impidiere materialmente o turbare una reunión lícita, con insultos o amenazas al orador o a la institución organizadora del acto". Además la presentación agrega que "un grupo de manifestantes pertenecientes a la agrupación La Cámpora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires impidió al diputado Ricardo López Murphy y al vicejefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Emmanuel Ferrario) el acceso al Salón Verde de dicha casa de estudios, donde se realizaría una conferencia organizada por la agrupación Somos Libres y por jóvenes de Republicanos Unidos".

La denuncia aclara que "advirtiendo esta circunstancia, el propio Ricardo López Murphy se dirigió al grupo que impedía el acceso para intentar convencerlos de que permitieran el paso y se sumaran a la conferencia, para que pudieran hacerle las preguntas que ellos quisieran, pero los manifestantes de La Cámpora no cesaron en su actitud autoritaria".

Fue otra demostración de autoritarismo de parte del kirchnerismo. Un grupo de militantes identificados con Cristina Fernández de Kirchner intentó impedir este martes que Ricardo López Murphy de una charla sobre economía en la UBA.

"Me obligaron a cambiar de salón mi charla en la UBA porque un grupo de militantes bloqueaba el acceso, pero preferí acercarme a conversar", detalló López Murphy en Twitter. "Vamos a liberarnos del adoctrinamiento kirchnerista destruyendo el relato, poniendo el cuerpo y rescatando a los jóvenes del totalitarismo", agregó.

Me obligaron a cambiar de salón mi charla en la UBA porque un grupo de militantes bloqueaba el acceso, pero preferí acercarme a conversar. Vamos a liberarnos del adoctrinamiento kirchnerista destruyendo el relato, poniendo el cuerpo y rescatando a los jóvenes del totalitarismo. pic.twitter.com/D56i3jrpAT — Ricardo López Murphy (@rlopezmurphy) July 19, 2022

López Murphy también publicó un video rodeado de militantes de La Cámpora que expresaban: "Venimos acá a hacer una manifestación pacífica pública". Acto seguido le preguntaron si había respetado el presupuesto educativo en 2001 cuando era ministro de Economía. "¿Vamos a respetar la libertad académica o no? Yo estoy dispuesto a contestar las preguntas que ustedes quieran", respondió López Murphy.

"Proponemos que la charla se haga acá, así es visible a los estudiantes que pasan y no que se escondan en el salón", fue el desafiante reclamo de un militante de La Cámpora. "Pero si no nos vamos a esconder. ¿Usted me vio esconderme alguna vez?", retrucó el diputado nacional. "Sí, desde el 2001 que se está escondiendo", le respondieron. Con enojo, López Murphy redobló la apuesta: "No es verdad, no es verdad. Viajo todos los días en colectivo como no lo hace jamás ninguno de los dirigentes de ustedes. No se animan a caminar por la calle sin custodios".

López Murphy tenía prevista esa charla para este martes junto con el vicepresidente primero de la Legislatura porteña, Emanuel Ferrario. Finalmente, tras el cruce con los militantes, pudo concretarla. "Después de dar mi charla en la UBA me fui caminando a mi casa, cosa que no todos pueden hacer", tuiteó.