Se cae un mito: por qué el Partido Obrero está en contra de la "economía popular"

“No hay en el capitalismo economía popular. Vos estas autoexplotándote para que otros se la lleven. Hay cooperativas de trabajo cuyos integrantes ganan $50.000, se llevan lo que juntan, pero quien les compra su producción se queda con el bocado grande del negocio, genera la diferencia, porque está abaratando los costos laborales y precarizando y pagando por debajo de la fuerza del trabajo, que tiene un valor muy importante”.

¿Quién expresa esto? ¿Javier Milei, José Luis Espert o Mauricio Macri? No. Lo dice Néstor Pitrola, quien rechaza cualquier tipo de trabajo que no sea remunerado, que no tenga derechos ni relación de dependencia, ni tenga contrato laboral, ni esté encuadrado en un sindicato.

“La economía popular es una manera de tercerización que siempre combatimos, desde Mariano Ferreyra (trabajador de una empresa tercerizada de Ferrocarriles Argentinos durante el kirchnerismo) como máximo exponente porque sufrimos su muerte por eso. Y las empresas tercerizadas tienen, a menudo, un convenio basura, llamados también convenios depósitos, o directamente pagan en negro, chau. Ocho de cada diez puestos de trabajo que se generan están en negro”, remató en su argumentación.

Pitrola es sinónimo del Partido Obrero junto con Jorge Altamira, este último ya más retirado del día a día mediático. Su mirada y palabra transmiten coherencia, lucha y firmeza, y por eso se enoja cuando se le infiere que el acercamiento entre el Polo Obrero y los movimientos sociales alineados al kirchnerismo lo emparentan a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Sin embargo, la definición más fuerte y su enojo es cuando se pregunta sobre qué es la economía popular. "¿Son los cartoneros? ¿Son las cooperativas explotadas para vender mano de obra absolutamente fuera de todo derecho laboral? Eso es precarización, lisa y llana, donde los trabajadores están con una mano de obra regalada, fuera de todo convenio, y le venden su esfuerzo a una empresa que se lleva la renta grande”, explicó.

Sobre la convivencia callejera que empiezan a mostrar los dirigentes del Polo Obrero, encabezados por Eduardo Billiboni, y los piqueteros K de Juan Grabois, el dirigente del Partido Obrero se enoja y dice: “Nos quieren asociar, maniobrando todo para parecer que estamos en la misma”.

“No. No estamos en la de Grabois. Porque nosotros hablamos hace muchísimo tiempo pidiendo que no se discuta más a la baja, como lo representa el Salario Mínimo Universal, que está fijado por el Banco Mundial que consolida la desocupación y la precarización laboral espantosa”, consideró Pitrola.

El referente del PO confirmó que “nuestra independencia de CFK es total". "El Frente de Izquierda nació enfrentándose a su gobierno y a sus políticas. Ella pretende externalizarse de su gobierno, de su creación, es la madre y autora intelectual. Ella avaló todo, impulsó a Martín Guzmán desde el primer día, pero ahora, como todo se da como nosotros lo venimos denunciando, se va, se borra, hace como que no está de acuerdo. Nosotros no nos comemos esta galletita", sostuvo Pitrola.

-Omar Piani, días atrás, hizo una interpretación sobre el defecto de llamar al nuevo ingreso que pide Grabois como un salario. Salario recibe quien trabaja, no quien no lo hace. ¿No es simplemente un ingreso por subsidio directamente?

-Ellos lo llaman un “refuerzo para la economía popular”. ¿Cuál es la economía popular? ¿Los cartoneros?. ¿Cuál es la economía popular? ¿Una cooperativa explotada para vender mano de obra absolutamente fuera de todo derecho laboral, convenio o trabajo en blanco? No tiene futuro previsional, obra social ni derecho alguno. ¿Eso es lo que ellos llaman la economía popular?.

“Bajo el capitalismo no hay economía popular. Yo soy socialista, lo sabe cualquiera, el último congreso del Partido Obrero fijó las bases para un nuevo Movimiento Popular con Bandera Socialista pero mientras estamos en el capitalismo, nosotros luchamos por trabajo en blanco, a convenio, puestos genuinos de trabajo, obra pública, un plan de viviendas populares. La pobreza que tenemos es por la impresión desorbitada de moneda, no por culpa ni de los planes ni de los jubilados. Hasta le dieron garantía a los Bancos para que no pierdan si los títulos caen y le recompran el bono. Es algo parecido a lo que hizo Cavallo en 1982 cuando estatizó la deuda privada.

-Cuando se habla de economía popular ponen el ejemplo de actividades que son laterales o marginales, que nadie hace, pero que termina siendo un trabajo. Como cartonear, llevar elementos de la calle a reciclar…

-Vamos al cartonero, ese es un buen ejemplo. Los tendrían que contratar a todos los cartoneros y pagarle como corresponde, con el convenio camionero, las empresas de recolección o los propios municipios. Es un reciclado que tendrían que hacerse cargo las compañías o el Estado. En cambio, el cartonero le regala una plusvalía que no hace ese trabajo ni paga jubilación, no recibe beneficios sociales ni trabaja bajo estatuto.