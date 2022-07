Mauricio Macri volvió al país y ya se puso en modo campaña 2023

Volvió ayer al país y hoy ya está en campaña. Mauricio Macri pasó dos semanas en Europa y su primera actividad tras regresar a la Argentina fue una recorrida mañanera por la localidad bonaerense de La Lucila, partido de Vicente López, distrito donde gobierno el PRO a través de Soledad Martínez.

El ex presidente estuvo acompañado la intendenta y por su primo Jorge Macri, intendente en uso de licencia en es municipio de la primera sección electoral ya que ahora ejerce como ministro de Gobierno porteño en el gabinete de Horacio Rodríguez Larreta.

Durante el primer tramo de la recorrida, Soledad Martínez interiorizó a Macri sobre el funcionamiento de los totems de seguridad que funcionan en el municipio, un dispositivo que permite activar la presencia de una patrulla ante un hecho de inseguridad.

Con posterioridad, el fundador del PRO, Jorge Macri y la propia Martínez participaron de una caminata por la calle más comercial de La Lucila, ingresando a diversos comercios y dialogando con vendedores y clientes. Esta es la tercera incursión de Macri en provincia de Buenos Aires en los últimos meses, luego de que primero visitara una casa recuperada al narcotráfico en Lanús junto a Néstor Grindetti y posteriormente se mostrara en La Plata junto a María Eugenia Vidal.

Siempre honesto, siempre al frente, siempre con la verdad. ¡Abrazo Mauricio! https://t.co/25DfX1kY8g — Jorge Macri (@jorgemacri) July 15, 2022

Macri regresó al país ayer, en paralelo a que la Justicia determinara el viernes su sobreseimiento en la causa en la cual se investigaba un presunto espionaje a los familiares de los tripulantes fallecidos en el submarino ARA San Juan. Grindetti, intendente de Lanús y referente provincial del PRO, es uno de los pre candidato a gobernador que cuenta con el apoyo de Macri.

El jefe comunal le respondió hoy al líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni por sus críticas al proyecto para que los planes sociales pasen a los municipios. "No te parece que es más productivo para nuestros compatriotas estar haciendo algo para la comunidad en lugar de pasar lista en una manifestación que le jode la vida a los demás y no le agrega nada a la suya?", se preguntó Grindetti en su cuenta de Twitter.*

"Eduardo Belliboni está nervioso. Lo escuché nombrarme en varias entrevistas. Cree que yo necesito mano de obra 'barata' para el municipio. No es eso lo que me moviliza, Eduardo. Lo que quiero es que la gente pueda vivir de un laburo digno, prepararse y estudiar", expresó Grindetti y finalizó: "La izquierda y el oficialismo pretenden consolidar la pobreza estructural con el salario universal y otras propuestas que no solucionan nada de fondo, y que terminan agravando la situación con más emisión y más inflación".