De cara al 2023: la exigencia de Patricia Bullrich a Juntos por el Cambio

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, remarcó hoy en la ciudad entrerriana de Paraná que no busca "hablar de la campaña" y de su posible candidatura para la presidencia de la Nación, pero advirtió que "esta vez hay que compartir el gobierno y la fórmula" entre el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR). Tampoco esquivó hablar de su rol en 2023 al indicar: "No quiero definir ahora si soy presidenta porque somos muchos, pero tengo coraje, responsabilidad y gestión"

"Somos una coalición. En nuestra primera experiencia gobernó el PRO acompañado parlamentariamente por la UCR, pero la coalición tiene que ser más que eso, tiene que ser un verdadero Gobierno compartido", apuntó la exministra de Seguridad de la Nación y referente de Juntos por el Cambio.

Bullrich encabezó este mediodía una conferencia de prensa en la capital entrerriana junto a Rogelio Frigerio, diputado nacional por su espacio y posible candidato a la Gobernación. En ese marco, dijo que la fórmula con vistas a las elecciones presidenciales de 2023 "debe ser compartida, dándole a cada uno su lugar", porque "es la verdadera forma de construir y porque hay afinidades".

El PRO es "un partido nuevo", consideró la exministra de Seguridad y manifestó que el radicalismo "tiene muchos años y trabajó muchas reformas del país", por lo que llamó a "integrar un Gobierno, es más profundo que cruzar una fórmula".

En La Picada, Entre Ríos, junto a @frigeriorogelio, nos reunimos con @WillyBernaudo y productores de la zona para escucharlos. Todos estamos de acuerdo en que hay que sacarle el freno de mano a la producción. ¡El campo es parte de la solución de los problemas del país! pic.twitter.com/DXBY1Qny6R — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 19, 2022

Aún así, dijo que no quiere "hablar de la campaña", sino que se plantea cómo la política se va a "hacer cargo de los problemas que tiene la gente en una Argentina que se está desangrando". "No quiero definir ahora si soy presidenta porque somos muchos, pero tengo coraje, responsabilidad y gestión", completó.

Bullrich remarcó que la coalición de Juntos por el Cambio "va a tener que trabajar muy duro", pero señaló que de esos momentos "salen las fortalezas y ahí pueden generarse grandes cambios".

Además, comentó que tiene a un equipo económico trabajando en tres grandes temas: "estabilización, recuperación de la moneda y necesidad de tener un mundo productivo privado que prospere".

"No podemos tener un trabajador público por cada puesto privado", sostuvo y señaló que "es muy necesario el boom de las economías regionales, facilitándole y simplificando la vida para cada ciudadano que quiera emprender y abrir empresas".

Asimismo, anunció que su posible gobierno terminaría con los planes sociales, y llamó a "volver a la educación de Sarmiento, donde todos tengan iguales posibilidades, con docentes que dejen de pensar en hacer o no paros".

Respecto de la seguridad, resaltó que tiene en su equipo al exjefe de la Policía Federal Argentina Néstor Roncaglia, y precisó que buscará que los policías "sientan que el poder político los apoya para que puedan desarrollar su tarea sin tener la espada de Damocles".

Por otra parte, consideró que la oposición debe "utilizar esa confianza que dio la gente (en las elecciones del 2021) en el Parlamento para tener salidas y que no siga estando este Gobierno". Para Bullrich, el Gobierno nacional "está ausente, no sabemos donde está y parece que no está, y provoca una ausencia profunda como un agujero, una sensación de soledad en la población", pero Juntos por el Cambio "se hace cargo de evitar más daños".

Asimismo, enfatizó que si llega a la presidencia "va a decir la verdad a la gente" y los primeros días "van a ser fundamentales para demostrar el despliegue de gobierno capaz de revertir semejante crisis".

Frigerio, por su parte, comentó que "hay muchísimo para cambiar" y sostuvo que si llega a la gobernación de Entre Ríos enfocará sus decisiones "en lo más urgente: el trabajo, educación y seguridad, que es lo que más quita el sueño".

"Aprendimos de nuestros errores, (y de ser elegidos) vamos a arreglar las cosas que no funcionaron bien y una de esas es el ritmo del plan de gobierno, que vamos a implementar desde el primer día", manifestó.

En ese sentido, el legislador nacional adelantó que trabajan en un plan "que estará preparado para funcionar desde el 10 de diciembre, con cambios y propuestas" desde ese día.