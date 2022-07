Empresarios pierden la paciencia y reclaman soluciones en el paso Cristo Redentor

Las distintas cámaras empresarias reclaman agilidad para que los 2.500 camioneros que están varados en alta montaña puedan pasar a Chile. El pedido es a los gobiernos de Argentina y de Chile para que avancen en la integración, pero también al Gobierno de Rodolfo Suarez para que ponga el tema en agenda y genere las condiciones para que haya celeridad con este asunto que afecta a empresas de distintos rubros.

“Estamos frente a una descoordinación entre Argentina y Chile que se traduce en miles de camiones varados, que están usando su combustible, que ya no les alcanzan los viáticos porque no se ponen de acuerdo entre las aduanas”, dijo a MDZ Mauricio Badaloni, empresario de transporte e integrante del directorio de la Unión Industrial Mendoza (UIM).

“La falta de comunicación entre Vialidad y Gendarmería es absoluta. No unifican criterios ni información y eso nos ha complicado muchísimo”, agregó Arturo Gonzalez, el presidente de la Cámara de Turismo.

Más allá del hecho puntual de este momento: intensas nevadas y un cierre prologando del paso Cristo Redentor, que es el principal camino que une Argentina y Chile, desde la Mesa de la Producción y el Empleo (integrada por siete cámaras empresarias) piden la urgente reunión del comité de integración para tratar los problemas de coordinación. “Este comité no se reúne hace 4 años”, confió Badaloni.

“Es muy difícil porque por más que se pongan de acuerdo sobre la situación de estas horas, Chile no hace el fitosanitario del lado argentino, entonces ya ese es uno de los puntos que hay que acordar a largo plazo”, aseguró el empresario. Además, los chilenos hicieron cobertizos nuevos y mejoraron la hotelería, pero del lado argentino no. La inversión que se requiere no es alta, pero no se soluciona”, continuó.

Necesitamos Urgente que habiliten el Paso. Ya hay más de 2500 Camiones en espera y dos dias de buen clima y despeje de la Ruta. Pasamos de súper apertura a cierre indefinido. Por favor. uD83DuDE4FuD83CuDFFB@APROCAM1 @FADEEAC @CancilleriaARG @uimendoza @FEMPRENSA @UCIMza @cem_mendoza @AEM_Mendoza https://t.co/VvuHyX0J2Q — Mauricio Badaloni (@MauriBadaloni) July 18, 2022

El Gobierno mendocino no tiene responsabilidad directa sobre la situación porque tanto los pasos fronterizos como la ruta son nacionales, sin embargo, desde las cámaras empresarias reclaman la intervención a la gestión de Suarez.

“Pedí al ministerio de Turismo una reunión con la gente de Vialidad y Gendarmería. Necesitamos la información a tiempo. De nada sirve que a las 11 nos avisen que podemos subir hacia un determinado lugar porque para una excursión a la montaña hay que salir a las 7 de la mañana. Por lo tanto, decepcionamos al turismo, hemos tenido que devolver paquetes por no poder cumplir con lo que ofrecemos. La ministra de Turismo Nora Vicario se comprometió a intervenir”, continuó González.

Badaloni por su parte, instó a poner este asunto en agenda pública porque “hay que entender que 1.600 camiones pasan por día por el Cristo Redentor. Lo que estamos planteando es parte de la matriz productiva y hay que tomar conciencia de esto. El Gobierno de Mendoza no se puede desentender porque se trate de organismos nacionales que son los responsables”, sostuvo.

En ese sentido, agregó otra problemática de falta de coordinación entre Argentina y Chile que preocupa a las empresas y es el paso Pehuenche que une Malargüe con Chile. “Este paso fue hecho especialmente para conectar la zona de Bahía Blanca, es decir el Sur de Buenos Aires, con el puerto San Antonio, de Chile. El paso tiene el 99% de la inversión hecha pero falta algo: un galpón con cuatro computadoras para que se hagan los trámites fitosanitarios argentinos. Como eso no está, hoy por ese paso transitan 12 o 15 camiones diarios. Si estuviera, pasarían 150 camiones, lo cual descomprimiría el Paso Cristo Redentor. Pero un galpón con cuatro computadoras no son algo costoso para un país, sin embargo, no se genera”, relató Badaloni.

Una de los cuestionamientos que marcó González están vinculados al papel de Gendarmería. Desde la cámara de Turismo reclaman que los guías tienen habilitados oficialmente un código QR y la lista electrónica de pasajeros pero cuando suben a alta montaña, personal de Gendarmería desconoce ambos elementos y exige un carnet y una lista en papel que ya no se usan.