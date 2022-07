"El gobierno no comprende al interior productivo"

Clara García, como diputada en la Legislatura de Santa Fe y jefa del interbloque del Frente Progresista Cívico y Social, lidera comisiones como la de Obras y Servicios Públicas e integra las de Presupuesto y Hacienda, Transporte y Juicio Político. Hoy es una referente del socialismo santafecino y desde ese rol dialogó con MDZ en una visita a la redacción en Buenos Aires sobre el rol de los biocombustibles en la crisis del gasoil, la crisis de conducción tanto en el gobierno nacional como el provincial, y el descontrol en materia de seguridad en su provincia.

-¿Cómo está hoy Santa Fe en medio de esta crisis? ¿Cómo reacciona el gobernador Omer Perotti?

-En su propia campaña, él (Omar Perotti) hizo pie con un eslogan que era la paz y el orden y que daba cuenta de un contrato social. El proponía en esos términos y estamos lejos de eso, no se cumplió. Rosario es una ciudad que hoy tiene la misma cantidad de homicidios que en el 2019, es decir en lo que va del 2022. Entonces, uno de sus grandes temas de compromiso con la provincia era la inseguridad y hoy está absolutamente fuera de control. El otro eje tenía que ver con lo que Perotti llamaba “poner a Santa Fe de pie” y la verdad que también está lejos de eso. Somos muy críticos del acuerdo que acaba de firmar con el saliente ministro Guzmán que se suponía iba a ser un punto de celebración después de años de que la provincia está luchando por esos fondos y bueno, hoy termina siendo un tema muy cuestionado.

-¿Cuál es el impacto en la provincia del conflicto con el campo por la falta de gasoil y las protestas en la rutas?

-Nuestro país podría estar produciendo mas combustibles si hubiera avanzado, por ejemplo, en el yacimiento como Vaca Muerta. Creo que ahí se concentra la inestabilidad política con un grupo del gobierno que tiene en el área de energía uno de sus polvorines y por otro lado la falta de gestión para no haber podido llevar adelante una solución. Encima la conjunción con la falta de dólares con la cual hay un déficit de divisas por comprar al exterior es compleja, te desestabiliza la economía. El gobierno no comprende el interior productivo. Nosotros teníamos una solución el año pasado en los biocombustibles santafesinos; producimos el 80% del biodiesel del país con nuestra soja, o sea, un recurso renovable con trabajo de calidad, a conciencia y con investigación con desde las grandes cerealeras. Se podría haber incentivado eso y sin embargo, bueno, nuestra provincia se entregó al lobby petrolero, el año pasado cuando dieron de baja el porcentaje de corte la ley de biocombustibles Cuado se votó la ley de Máximo Kirchner y que también la votó Marcos Cleri, en contra de los intereses de la provincia.

-¿Ese tema fue todo desarrollo de la provincia, no?

-Trabajo santafesino. En materia de medio ambiente muchos se llenan la boca, pero para trabajar en un ambiente sustentable tenés que tomar medidas como estas de apoyo. Mira nosotros teníamos un programa que era realmente buenísimo y es que incorporamos el biodiesel primero en Rosario después en toda la provincia al transporte automotor de pasajeros.

-¿Con los motores no hubo problemas?

-Tuvimos un grado de efectividad de los motores impecable

-Porque está también ahora el debate sobre si al subir 15% el corte con biocombustibles los motores pueden funcionar correctamente.

-No hubo ningún problema. Obviamente fue con un trabajo técnico de previsión y de adecuación muy serio, pero que dio resultados excelentes. Lo que pasa es que tenemos un país que, por ejemplo, los subsidios los entrega en base al gasoil consumido y jamás logramos que se subsidie también la incorporación de biocombustibles. Va a contrapelo del ambiente. y bueno en todo caso de una provincia como la nuestra y como varias.

-¿Cómo hay que mirar el tema narco en Santa Fe hacia el futuro?

-Es de los temas en los cuales tiene que haber una política de Estado compartida con la Nación, porque de hecho es un delito federal, y entre las provincias porque las violencias que acarrea son provinciales. Nuestro ejemplo fue que pusimos presos a todas las bandas narco, a los Monos, a los Alvarado, a los Húngaros, por otros delitos como asociación ilícita, portación de armas o secuestro de menores. Recién ahí se enteró la Justicia Federal de las condenas.

-¿Por qué fue así?

-Porque el fuero federal se quedó en el tiempo en Rosario. Tiene los mismos dos jueces federales que hace 40 años, no tiene una nueva fiscalía federal y ahí se concentra todo: narcotráfico, trata de personas… Pero, además, ¿sabes cuántos pliegos mandó Perotti a la Legislatura para aprobar jueces, fiscales o defensores de lo Penal? Ninguno. Ninguno en todos estos dos años y medio; por eso te digo que es muy complejo. La solución no es sencilla. Hay que tener un plan muy organizado equipos técnicos muy capacitados Inteligencia criminal, investigación criminal, tecnología, presupuesto, todo eso a la par que mucha fuerza en la justicia y a la par que mucha fuerza en lo social.

-Y no se está viendo…

-Yo soy una seguidora de los presupuestos y hay un par de cuestiones en los de seguridad que ponemos en escena. El Gobierno Nacional hizo un aporte para tecnología de seguridad en septiembre 2020. Estando el presidente Alberto Fernández en Rosario le dejó a Perotti en mano $ 3000 millones y no ha logrado que eso se transforme en un sistema que esté hoy en marcha, ni siquiera ha usado ese dinero todavía como para pagar ese sistema primero fue una licitación que quedó trunca con el anterior ministro Marcelo Saín, procesado por otra licitación, la de armas. Después vino el nuevo ministro, que es un hombre con mejores formas pero con similar ineficacia en su tarea inició una nueva licitación para un sistema con tecnología celular, es fin, sistema que parece de utilidad. Bueno, eso todavía tampoco está en marcha.

-Hay ejemplos complicados también en el Servicio Penitenciario, ¿no?

-Vos te referís al caso de un policía preso que hizo una fiesta ahí adentro del penal. Imaginate también que el subjete de la policía provincial acaba de renunciar porque lo encontraron con el auto oficial viajando por Córdoba con el hijo. Esto pasa también por llegar a un gobierno con una coalición tan débil, como fue la de justicialismo, bajo el mote de unidad en la diversidad pero no tener un plan común, no tener equipos formados.

-Frente a esta debilidad nacional, ¿cómo ves el año medio que queda?

-A nivel de nuestra provincia vos sabes que no hay reelección con lo cual Perotti esta en su fin de ciclo. Creo que por primera vez en la provincia no hay un número puesto en cuanto a quién va a ser el nuevo gobernador. En nuestros doce años del Frente Progresista siempre tuvimos, como no hay reelección vuelvo a decirlo, un nuevo candidato de recambio. Hoy no se ve, quizá la persona que era de mayor confianza de Perotti, Cristina se la dio vuelta y le hizo poner a otro y obviamente nuestro propio espacio sufrió sin duda la pérdida de Miguel Lifschitz que era un ordenador hacia dentro y hacia afuera y desconfiguró al menos como conocíamos el frente. Hoy estamos con final absolutamente abierto, con candidatos con mucha mayor horizontalidad, con un radicalismo que tiene todavía que lidiar con algunas de sus internas y nosotros con mucha fuerza habiendo pasado un proceso muy duro y encontrándonos ahora muy firmes mirando hacia adelante.