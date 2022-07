La estrategia de la oposición para contrarrestar el impacto de figuras emergentes

La presidenta del Partido Socialista a nivel nacional y diputada nacional por Santa Fe, Mónica Fein, visitó Mendoza con el objetivo de participar de distintas reuniones con dirigentes políticos y referentes de Juntos por el Cambio. La exintendenta de Rosario analizó la situación de violencia y narcotráfico que vive la provincia de Santa Fe y se refirió a la postura del Partido Socialista que preside.

-Si bien han existido avances con leyes como la paridad de género, ¿cómo se ha ido modificando el rol de la mujer en la política?

-Soy la única mujer presidenta de un partido histórico. Eso habla de que las mujeres estamos empezando a ocupar espacios de decisión que se favorecen a partir de las leyes de paridad de género que permitieron que en los ámbitos legislativos haya más mujeres pero en los ejecutivos aún hay pocas. Se considera que en el mundo hay un 12% de mujeres encabezando gobiernos locales, es decir que en los cargos que son unipersonales las mujeres tenemos más dificultades. Hay un largo camino por recorrer... tenemos que seguir profundizando en una sociedad que brinde igualdad de oportunidades.

Mónica Fein en su visita a Mendoza

-¿Qué impacto podría tener la aprobación del proyecto de Ley Integral de Cuidados en esta problemática?

-La Ley Integral de Cuidados viene a saldar una deuda pendiente que tiene la legislación en uno de los temas que más nos dificulta a las mujeres que se relaciona con tener iguales oportunidades laborales y desarrollo profesional a pesar de que generalmente tenemos la carga de las tareas de cuidado de hijos e hijas, padres, madres, abuelos o personas con discapacidad. No identificar que ese tema es un trabajo hace que muchas mujeres estén sometidas a condiciones de desigualdad en relación a sus pares.

La sociedad debe realizar un cambio compartiendo desafíos y generando un sistema de cuidados que muestre que no es un problema familiar sino un debate social de cómo hacemos ese trabajo reproductivo reconocido, identificado y acompañado por la sociedad y el Estado.

-¿Cómo evalúa la situación actual del país? ¿Son necesarios los acuerdos entre espacios políticos?

-La situación es muy compleja por el marco político en el que estamos frente a un gobierno que tiene un grave conflicto interno sin plan económico ni de gobierno, inclusive áreas más específicas (como las de género) son cuestionadas por falta de políticas, acciones económicas y sociales. Se dificulta buscar acuerdos para salir de la crisis y somos las mujeres quienes pagamos el doble para salir de ella porque en general tendemos a pagar con mayor tiempo y esfuerzo.

La experiencia en Mendoza, donde somos parte del Gobierno, demuestra que se puede construir en acuerdos políticos en el marco de la diversidad y el respeto los proyectos sustentables que necesita Argentina. Quizás el país necesite más espacios como el que se construye en esta provincia y menos procesos donde la confrontación permanente y los extremos tienden a romper las lógicas de diálogo.

-¿Cuál es el rol de la oposición frente a la situación política y social actual?

-Lo que sucede a nivel político es muy negativo para la realidad que tiene el país donde la situación social es gravísima. Todo proyecto de transformación genera complejidades en un gobierno que no gestiona, no tiene iniciativas y no está marcando un rumbo y debilita la posibilidad de acuerdos políticos para gobernar.

Hoy la mayoría, ni el oficialismo ni oposición tienen mayorías automáticas. Nosotros formamos un interbloque que intenta buscar acuerdos. Uno de los temas que tenemos como desafío es trabajar en generar acuerdos para que este país tenga procesos hacia adelante.

El socialismo gobernó 12 años con el Frente Progresista Cívico y Social donde los aliados (radicalismo, Libres del Sur) son parte de la alianza, el nuevo actor es el PRO pero creemos en las coaliciones con estrategias políticas y miradas en común. Se puede construir en la diversidad siempre que haya una base de coincidencia, el socialismo tiene en Santa Fe experiencias de gobierno con equipos técnicos que nos permiten aportar una mirada con una visión de gobierno. Estamos convencidos que las coaliciones son un camino para representar la diversidad y trabajaremos en ese sentido.

-¿Existe una discusión de ideas o debate interno dentro del oficialismo o solamente es una puja de poder entre sectores?¿Sucede lo mismo con las internas existentes en Juntos por el Cambio?

-Tiene que ver con la puja de poder y una falta de un proyecto nacional ya que cuando uno coincide en una coalición para búsqueda solamente del poder se convierte solo en eso...en una búsqueda del poder sin proyecto político. Lo grave no es que hay diferencias en una coalición ya que siempre las hay pero cuando uno gobierna tiene una doble responsabilidad ya que debe llevar el país adelante.

El proceso de Juntos por el Cambio es diferente, están discutiendo los liderazgos pero no están gobernando el país. Creo que lo grave del oficialismo es la falta de proyecto y la decisión de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de marcar todos los días una diferencia con el presidente. No estamos viendo un proyecto económico y de Nación sino una disputa interna por el poder.

-¿La puja por el poder favorece el surgimiento de nuevas expresiones o individualidades emergentes?

-Esta crisis tendría que permitirnos buscar acuerdos básicos en educación, salud, economía, producción, entre todos aquellos que creemos que Argentina tiene que salir de esta crisis. Seguro aparecerán figuras emergentes en la falta de respuestas que está teniendo hoy la crisis.

Los que venimos a transformar la realidad a partir de la convicción política deberíamos salir de esta crisis con más acuerdos, diálogos, con un proyecto que supere la próxima elección y piense en un país para los próximos 10 años. Aparecerán figuras emergentes como sucede en el mundo donde surgen nuevos actores que discuten el rol de la política haciendo política desde su mirada aprovechando el enojo y la falta de respuestas para convertirse en referentes.

-¿Qué posibilidades hay de que Interbloque Federal pueda imponer una agenda y no quedar atado a iniciativas o propuestas de los bloques mayoritarios?

-Estamos jugando un muy buen rol y es positivo lo que estamos haciendo, buscamos que el Congreso, dentro de nuestras posibilidades, tenga la mayor cantidad de coincidencias. El proyecto de Boleta Única es un ejemplo donde todos nos pusimos de acuerdo. Santa Fe tiene boleta única hace 11 años...había matices pero demostramos que era más importante votar el proyecto que los matices.

El propio acuerdo con el Fondo es otro ejemplo, nuestra racionalidad y actitud de salir a decir que nuestro bloque federal iba a acompañar un mecanismo para que el presidente pudiera avanzar en los acuerdos dejó afuera a los extremos pero permitió dar una herramienta en un momento muy difícil del país.

-¿Cuáles son las deudas pendientes del Poder Legislativo con la ciudadanía?

-Creo que el Poder Legislativo debe mejorar la democracia buscando una mejor institucionalidad con acuerdos. No se puede llevar puesta las instituciones una mayoría circunstancial... Argentina necesita acuerdos para mejorar la institucionalidad y favorecer un plan productivo y desarrollo económico.

Es fundamental buscar el federalismo, y una unidad de criterios en los diputados. El actual es uno de los gobiernos más unitarios que hemos tenido y es necesario buscar las formas para que las leyes sean más federales y las miradas aporten al largo plazo donde se generen procesos de desarrollo económico con inclusión social mejorando las oportunidades de trabajo, educación y derecho de las personas. Hay mucho para hacer...

-¿El Gobierno nacional se ha involucrado con el narcotráfico en la Argentina?

-El Gobierno nacional no se involucra ni articula los distintos niveles de información que tiene para trabajar sobre lavado de dinero, sobre informaciones que tienen en los niveles del Estado y no ha fortalecido la Justicia Federal que es la que debe trabajar...

La Justicia Federal iba a ir a un sistema acusatorio y la verdad es que, salvo alguna experiencia puntual, quedó en nada. Hay un atraso en la construcción de la Justicia Federal y falta de políticas de prevención e investigación en relación al narcotráfico. Ha dejado solo a Santa Fe, en un marco de no relacionamiento con la problemática nacional y regional. Lo que pasa en esa provincia es una manifestación muy violenta de algo que pasa en todo el país.

-¿A nivel provincial cuáles son las acciones que se llevaron a cabo en Santa Fe para abordar la problemática del narcotráfico?

-La provincia bajo el gobierno del Frente Progresista cambió el sistema de justicia, todos los cabecillas del narcotráfico están presos por la justicia provincial y no por la federal. Tenemos algunos casos donde 6 años después de entrar a la cárcel comienzan las causas por narcotráfico cuando fueron encarcelados por asociación ilícita y asesinato. Eso demuestra los problemas que tiene nuestro país por no articular.

Ha cambiado el modelo, habían mejorado los indicadores pero lamentablemente el gobierno de Omar Perotti dejó de hacer todo eso. En dos años y medio Rosario cambió 10 veces la jefatura de policía...hay una desarticulación del proceso de seguridad y no hay proceso de prevención, hoy no hay ni designación de fiscales y defensores en el sistema judicial. Hay un gran retroceso pero ninguna provincia puede hacerlo solo sin una política nacional que hoy no está. El lavado de dinero y narcotráfico está en todo el país pero las manifestaciones de violencia urbana varían, somos un país muy débil.

Un país que no toma en serio esta problemática se arriesga a las consecuencias que surgen de la expansión de ese flagelo en todo el país, se va a expandir lo que sucede en Santa Fe y deben existir una serie de acciones graves. Creo que el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, no tiene la capacidad para abordar el problema.

-¿Cuál es la propuesta desde el sector político que representa?

-En breve vamos a presentar un proyecto sobre cómo articular las acciones del Estado para poder hacer más eficiente la respuesta a estos temas. Creo que Argentina puede salir de esta crisis más allá del diagnóstico duro que hacemos de este gobierno. Hay muchos ejemplos de gobiernos provinciales y economías que están haciendo un gran esfuerzo de producción, turismo y servicios.

Hay que salir de las diferencias y buscar coincidencias de cara al 2023. Estamos recorriendo las provincias y queremos ser una parte significativa llevando propuestas concretas para que la gente tenga mayores oportunidades de trabajo, educación y producción.