El Polo Obrero durísimo contra Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández

Gabriela de la Rosa, miembro de la mesa nacional del Polo Obrero, marcó distancia con el Gobierno nacional y disparó contra Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. "No se hacen cargo del ajuste que están llevando adelante", dijo en MDZ Radio.

Desde una de las diversas manifestaciones que convocó ayer el Polo Obrero, Gabriela de la Rosa habló con No Tan Millennials y explicó que reclaman un bono compensatorio de 20 mil pesos, para jubilados, monotributistas y beneficiarios de programas sociales, "por la pérdida del poder adquisitivo, a partir de la inflación que se generó después del cambio del ministro de Economía".

Distanciándose del Gobierno al que apoyaron en las elecciones de 2019, de la Rosa apuntó contra Alberto Fernández y el Fondo Monetario Internacional, pero también contra Cristina Fernández de Kirchner. "No se hace cargo y acá hay un ajuste llevado adelante por Alberto, Cristina y el FMI, que siguen al pie de las letra, por más de que cambien al ministro, las recetas de pago al Fondo, a sangre y fuego, a costa de las condiciones de vida de la clase trabajadora".

"Quienes más están perdieron son los trabajadores que tienen un salario menor al costo de la canasta familiar, que se ve gravemente afectado por la inflación. Estamos en incertidumbre, no sabemos si mañana el dólar va a estar a 4 mil pesos, lo que sí sabemos es que este ajuste lo estamos pagando nosotros. Hoy un trabajador que gana 100 mil pesos no llega a fin de mes, con el pago del alquiler, de los alimentos y de la indumentaria. Si los trabajadores están en esta condición, qué les queda a quienes tienen un plan de asistencia", continuó.

Además, llamó a todo el movimiento obrero "a salir a luchar a las calles contra el ajuste, el hambre, la pobreza y el no pago al FMI, que es lo que está poniendo de rodillas a un país tan rico como el nuestro. No hay otro camino, la crisis se irá agudizando y los trabajadores deberán sumarse a los sectores que ya estamos en las calles, que estamos diciendo que esta situación se viene muy mal".

Consultada sobre el déficit fiscal y el problema que tiene Argentina, que gasta más de lo recauda, de la Rosa dijo: "Habría que abrir los libros de las empresas, a ver si lo que declaran es lo que ganan, sino estamos a ciegas". De todos modos aclaró que no esperan que el dinero del bono salga del sector privado, "nosotros no planteamos eso, sino que claramente hay una pérdida del poder adquisitivo y que los salarios están por debajo de la línea de la pobreza, entonces la primera medida que se tiene que tomar en Argentina es aumentar los salarios, porque sino entraremos en una recesión enorme. Y las empresas privadas también reciben subsidios del Estado, más que el llamado gasto social. Entonces, cómo es la cosa, me quejo cuando le dan un subsidio al pobre, pero cuando se los dan a ellos, no. Por ejemplo, a las empresas de energía, que cuando se les corta el subsidio, trasladan ese aumento a los usuarios, que son los obreros", finalizó.