El INV respondió contundentemente ante los rumores de faltante de vinos en Argentina

Martín Hinojosa, titular del INV, habló con MDZ y sostuvo que hablar de "faltante de vinos" hace que el sector vitivinícola pierda la credibilidad. También habló de las retenciones al vino y consideró evaluar al sector vitivinícola "en un todo" para tomar medidas que sirvan para todo el sector.

Durante la semana, desde el rubro vitivinícola indicaron que en los próximos 45 días podría llegar a darse un faltante de vinos en todo el país. Acostumbrados a que falten botellas, gasoil y hasta alimentos en los supermercados, la noticia alertó y en el INV tomaron cartas en el asunto en la situación.

"La vitivinicultura argentina es de exportación. Nosotros no importamos vino, lo producimos. No somos una industria importadora. Habría que analizar bien esas declaraciones sobre el faltante de vino, porque nosotros somos productores de vino y exportadores. No tenemos que perder la credibilidad que tiene la vitivinicultura en la opinión pública", sostuvo Hinojosa a MDZ este viernes.

"Ví por ahí que decían que en 45 días iba a faltar el vino. Es una declaración que no entiendo, no sé que habrán querido decir", agregó.

Y para ratificar la postura, el titular del INV aseguró: "Yo creo que siempre el sector vitivinícola hace análisis y declaraciones creíbles. Siempre nuestros diagnósticos son correctos, la mayoría de las veces. La información siempre tiene que ser real y fidedigna. No podemos, repito, perder la credibilidad. Cuando hubo problema con las botellas de vidrio, tuvimos que salir a afrontar y solucionar el problema".

¿Podría faltar vino en los próximos meses?

"Un país que produce vino tiene que ser confiable y hay que mantenernos en esa línea con la opinión pública", declaró a este medio.

Retenciones y la respuesta a Bodegas Argentinas

Desde Bodegas Argentinas, esta semana, emitieron un comunicado en el que exigieron al Gobierno nacional la suspensión de las retenciones al vino embotellado para poder mantener las ventas. Desde el INV, Hinojosa contestó: "Hoy aproximadamente unas 80 bodegas pagan retenciones, eso es cierto. El resto no las paga. Considero que tenemos que pensar al sector en un todo, algo más amplio para tomar medidas que sirvan a todo el sector".

"Cuando te juntas con las pymes o empresas vitivinícolas, el tema impositivo siempre sale como tema a dialogar. Lo que más ruido hace es Ingresos Brutos. Afecta a casi mil bodegas. Sería interesante que Bodegas Argentinas presente al Gobierno provincial de Suarez un pedido para eliminar Ingresos Brutos. Eso generaría el beneficio para mil bodegas", sumó el peronista mendocino.

"El sector, todo lo que genera lo deja en Mendoza. Creo que es más interesante pensar en ese pedido al gobernador, que enfocarnos en 80 bodegas", concluyó.